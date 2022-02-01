Власти Москвы встречают новую волну коронавируса во всеоружии

К ограничениям Москва относится разумно и гибко. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство «Москва»

Да, «омикрон» гораздо заразнее «дельты» - об этом стало известно сразу после обнаружения нового штамма коронавируса. Статистика заболеваемости в Москве это наглядно показывает: 26 февраля - 19,8 тысячи человек, 27-го - 26,5 тысячи, 28 февраля - 23,9 тысячи. При этом отзывы экспертов показывают, что система здравоохранения Москвы полностью мобилизована, а у властей столицы нет мандража перед новой волной пандемии.

БЕЗ ПЕРЕГИБОВ

Москва разумно относится к ограничениям: одни при необходимости вводятся, другие отменяются. Главное - сделать ее максимально безопасной без кардинальных перегибов в ту или иную сторону. Действующие сегодня ограничения необходимы, и без них не обойтись.

Некоторые из них перечислим. Введен домашний режим для людей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания (при этом социальные службы продолжают свою работу), большинство предприятий столицы перевели на дистанционку не менее 30% работников, запрещено проведение публичных мероприятий. Посещение театров и музеев допускается лишь при наличии QR-кода (заполнение не более 70% мест). Введен тотальный запрет на курение кальянов в ресторанах, кафе и иных общественных местах (эксперты говорят, что при курении сложно соблюдать необходимые меры предосторожности).

Да, москвичам не стоит расслабляться: забывать о средствах безопасности в транспорте и других общественных пространствах, продолжать вакцинироваться, пользоваться пунктами экспресс-тестирования. С другой стороны, бизнес живет, все работают - торговые центры, рестораны и кафе, театры, музеи и кинотеатры, открыты школы и детские сады (карантин вводится в классах, где выявлены случаи заболевания, но не все школы), не останавливаются стройки и все остальные отрасли.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

Протекание болезни при «омикроне» проходит легче, чем при других штаммах коронавируса, вероятность летального исхода или госпитализации при заражении им гораздо меньше.

«Симптомы этого штамма - насморк, чихание, боль в горле, повышение температуры, головные боли. Панику создавать не надо. Надо понять, что он гораздо легче проходит, чем «дельта». И вероятность летального исхода или попадания в больницу гораздо меньше», - пояснил врач общей практики Мудар Абу-Альджадаель.

Специалист при этом призвал заболевших изолироваться дома, поскольку новый штамм распространяется быстрее, чем другие инфекции, и может заразить большое количество людей.