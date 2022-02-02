Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды соединят в Московский скоростной диаметр

Фото: Пресс-служба стройкомплекса

В Москве придумали практичное решение многих транспортных проблем. О новом дорожном проекте сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. По масштабу и важности это будет фактически МКАД, но в разы круче.

Что дает новая трасса

Диаметр свяжет десятки районов города и создаст в каждом из них комфортную транспортную реальность:

• между собой состыкуются крупнейшие вылетные магистрали - Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе;

• миллионы водителей смогут быстро и удобно ездить из одной части столицы в другую. По новой дороге через весь город, обогнув центр, можно будет пролететь без единого светофора за 40 (!) минут;

• время в пути сократится от 10 до 50 минут в зависимости от расстояния и времени суток. К примеру, по дороге в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» можно будет сэкономить 20 - 25 минут;

• разгрузятся центральные улицы города, ТТК, МКАД, вылетные магистрали. Свободнее станет и в метро, поскольку снова спокойно сядут за руль те, кто сейчас пользуется подземкой из-за пробок на дорогах;

• транзита грузового транспорта на диаметре не будет. Наконец исполнится давняя мечта столичных водителей - поездка по городу без простоев в глухих заторах, без тесных двухполосных улочек, без светофоров и без блокирующих дорогу тяжеловозов.

Фото: Пресс-служба стройкомплекса

Старт близко

Московский скоростной диаметр уже готов на 62%.

Дальше план такой:

•3-й квартал 2022 г. - достроят Северо-Восточную хорду (СВХ) в пределах МКАД. Для этого осталось протянуть 8 километров дорог с двумя эстакадами на участке от транспортной связки с Северо-Западной хордой (СЗХ) до Дмитровского шоссе.

•2023 г. - завершат СВХ в районе будущей трассы Москва - Казань, а также Юго-Восточную хорду, соединяющую шоссе Энтузиастов с Варшавским шоссе.

•4-й квартал 2023 г. - полноценный запуск движения по всему диаметру.

КСТАТИ

В конце 2023 года планируют построить еще один дорожный участок - от улицы Лухмановская до трассы М12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Его общая длина - 14,1 километра, в том числе 3 путепровода, 1 мост и 3 пешеходных перехода. Этот маршрут свяжет Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой федерального значения М12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

Карта диаметра. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дорогу прокладывают одновременно на двух участках:

1 От Бусиновской развязки до трассы М12 Москва - Нижний Новгород - Казань (Северо-Восточная хорда).

Длина по прямой - 40 километров (строительная длина - 120 километров).

Сюда входят:

• 80 искусственных сооружений (38 километров), в том числе 65 эстакад, из них самая длинная эстакада в Европе - 2,5 километра на участке от МКАД до шоссе Энтузиастов, 1 тоннель, 6 мостов и 8 путепроводов;

•21 пешеходный переход.

Готовность - 82%.

2 От шоссе Энтузиастов до автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе (Юго-Восточная хорда).

Длина по прямой - 28 километров (строительная длина - 98 километров).

Сюда входят:

•56 искусственных сооружений (22 километра), в том числе 35 эстакад, 4 тоннеля, 3 моста и 14 путепроводов;

•12 пешеходных переходов.

Готовность - 42%.

Продолжением диаметра станут:

•на севере - федеральная трасса М11 Москва - Санкт-Петербург;

•на востоке - строящаяся трасса М12 Москва - Казань;

•на юге - главная магистраль Новой Москвы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе

ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!

В проекте «Активный гражданин» (на сайте ag.mos.ru и в мобильном приложении) желающие могут проголосовать за название будущей трассы. Власти гарантируют - как москвичи решат, так и будет. А значит, окончательное имя магистрали станет понятным и удобным для горожан. Участникам опроса нужно выбрать любой из двух пунктов - «Московский скоростной диаметр (МСД)» или «Хочу предложить свой вариант названия». Судя по комментариям в соцсетях, многим нравится первый вариант. Некоторые жители выдвигают и другие предложения, например, «Магистраль «Север - Юг» и «Главная московская автомагистраль».

СКАЗАНО

«В Москве в завершающей стадии находится строительство двух крупнейших внеуличных магистралей - Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды. При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки.

Поэтому мы приняли логичное решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль - под возможным названием Московский скоростной диаметр».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - на сайте www.sobyanin.ru.)