Сурки из Московского зоопарка опять проспали свой праздник

Американский сурок — лесной, а российский — степной, его второе название байбак Фото: Иван ВИСЛОВ

2 февраля в США отмечают День сурка. В этот день горожане собираются у зимней норки грызунов, чтобы наблюдать, выйдут ли зверушки из спячки. Традицию бдят и в Московском зоопарке.

— Наши сурки — Арчи, Нагайна и Сара — традиционно проигнорировали свой «официальный» праздник и не проснулись. В это время в США и ряде других стран средняя температура значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, а российский — степной, его второе название байбак. Для нашего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев, — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Западная примета гласит, что если сурки не проснулись, значит весны в этом месяце не видать. В зоопарка рассказали, что байбаки прошлой осенью залегли в спячку раньше. Фольклор и в этом усматривает сакральный смысл — зима будет долгой и снежной. Можно сказать, что по части осадков столичные сурки дали верный прогноз.

— Арчи, Сара и Нагайна традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава, — отметили в пресс-службе.

Зоологи не исключают, если вдруг в феврале в столице придет потепление, тогда грызуны могут выйти из норы. К слову синоптики пророчат именно «мягкий февраль». Но более вероятно, что троица байбаков проспит до марта.

Традицию Дня сурка в США привезли переселенцы с территории Германии в конце XIX века. Но примета это уходит корнями в Древний Рим. Правда в античности следили за поведением ежей и барсуков. При этом похожий фольклор есть и у восточных славян — болгар и белорусов. Но примета более экстремальная: надо следить за поведением медведя у берлоги. Если тот повернется на другой бок или, выйдя из спячки увидит свою тень, значит холода продлятся еще 40 дней.