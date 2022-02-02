Искусство - в парки: Первый лэнд-проект российских художников «Белый лес» открылся в Одинцове

По всему миру набирает обороты так называемый ленд-арт. Так называют особый вид искусства, инсталляции, которые вписываются в ландшафты и пейзажи и даже больше - природа становится неотъемлемой частью и каждого отдельно взятого произведения, и всей экспозиции в целом.

Первый такой объект на территории Подмосковья появился в парке Малевича, что в Одинцовском городском округе. Там при поддержке Министерства культуры Московской области открылся лэнд-проект российских художников «Белый лес».

Местом для проведения такой необычной выставки неспроста выбрали именно парк. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв не раз подчеркивал, что один из самых популярных запросов от населения по части парков - их дальнейшее наполнение различными событиями и мероприятиями.

- Наши парки должны соответствовать потребностям жителей, - отмечает губернатор. - Каждый уголок Подмосковья должен соответствовать самым высоким стандартам, в парках должны проходить интересные мероприятия, их нужно планировать заранее. Мы видим большой запрос на это, несмотря на COVID-19. Семьи, молодые люди и старшее поколение предпочитают находиться на свежем воздухе.

Ну и у выбора места для первого лэнд-проект российских художников «Белый лес» тоже есть свой подтекст. Красивый и большой парк с сетью удобных прогулочных дорожек носит имя знаменитого авангардиста Казимира Малевича. И где же еще проводить экспериментальную выставку, как не здесь?

Одна из самых интересных работ этого паркового «биеннале» как раз иллюстрирует всю суть лэнд-арта. Проект «Никуда» художника Григория Орехова - это длинная красная дорожка из полипропилена, которая на 250 метров растягивается по тропинке для гуляющих, мимо занесенных снегом высоких деревьев. Невероятные ощущения от этого кажущегося бесконечным контрастом красного, белого и (немного - в виде стволов деревьев по бокам) черного.

Впрочем, на территории можно полюбоваться и другими работами - того же Григория Орехова, Алексея Луки, арт-группы «Художественное уединение» (в него входят коллектив «Обледенение архитекторов» и дуэт «ЕлиКука» Ирины Кориной и Ольги Петруненко).

Как рассказывают организаторы, лэнд-проекта, архитектуру парка дополнили креативными геометрическими формами и зеркальными поверхностями, установили объемную деревянную композицию «Точка опоры» и огромные холсты с изображением лесных деревьев.

- Направление лэнд-арта в нашей стране представлено эпизодически, - объясняет министр культуры Московской области Елена Харламова. - Нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками. Вместе с молодыми российскими художниками мы решили, что Парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой.

14 февраля в парке состоится специальная авторская экскурсия по «Белому лесу».

Посетить выставку в парке можно до 1 марта.

КОНКРЕТНО

Как добраться до парка Малевича:

- на электричке с Белорусского вокзала до станции «Раздоры», далее пешком;

- на маршрутках № 101, 121, 150 от станции м. «Молодежная» до остановки «6-й километр», далее пройти пешком;

- на автомобиле по Рублево-Успенскому шоссе до деревни «Раздоры», затем повернуть на Рублевский проезд.