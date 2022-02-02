Алый ковер средь белоснежного леса: в подмосковном парке Малевича появились новые арт-объекты

Главный арт-объект модной выставки под открытым небом - внушительная красная дорога в лесу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одинцовском парке Малевича 1 февраля заработал ленд-арт-проект. Проще говоря, выставка под открытым небом. Называется «Белый лес». Посмотреть ее можно бесплатно до 1 марта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди реликтового сосняка появились творения российских художников Григория Орехова, Алексей Лука и арт-группы «Художественное уединение». Тут и там геометрические фигуры и зеркальные поверхности, вписанные в заснеженное пространство парка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный арт-объект, которым уже пестрят инстаграмы, это красная дорога через лес. Алый ковер из полипропилена (это такой мягкий пластик) в 250 метров на белом снегу мастер зловеще назвала «Никуда».

Фото: Иван МАКЕЕВ

— Проходя по красному полотну, посетители будто примеряют на себя роль властителей, однако, в итоге сами оказываются заворожены пейзажем вокруг. Стремление к славе, богатству, власти ничтожно по сравнению с величием мироздания, природы, — объяснил смысл опуса его создатель Григорий Орехов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парк Малевича в Одинцовском округе открылся в конце 2020-го между Барвихой и Немчиновкой. Место нарекли в честь русского авангардиста, поскольку он любил бывать в этих краях. Ландшафтные дизайнеры вдохновились этим фактом и спланировали территорию на основе изобретения художника — супрематизма. Его принцип в том, что творение должно состоять из простейших форм — квадрат, треугольник и круг. Поэтому павильоны и арт-объекты на территории нового парка своим внешним видом отсылают к творениям Малевича. Вход на территорию через объемную версию «Черного квадрата» — ее тоже сделал Григорий Орехов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Чем еще заняться в парке

Работает каток 1250 «квадратов». Взрослый билет 250 руб./сеанс, детский 200 руб./сеанс, сеанс — 1,5 часа. Прокат коньков 350 руб./час.

Лыжня на 1,5 км, 3 км, 6 км под коньковый и классический ход. Пункт проката инвентаря работает с 9:00 до 21:00. Цена комплекта от 400 руб./час. Занятие с тренером 1600 руб. Также дают снегокаты (300 руб./час), тюбы (250 руб./час) и фэт-байки (600 руб./час) — зимние велосипеды. В залог нужен документ или 2000 руб.

Два кафе и фудкорт у катка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Как добраться в парк Малевича

Парк открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00.

Электричкой с Белорусского вокзала до станции «Раздоры», далее пешком одна минута.

От метро «Молодежная» на маршрутках № 101, 121, 150 до остановки «6-й километр».

На машине по Рублево-Успенскому шоссе до поселка Раздоры, затем повернуть на Рублевский проезд.