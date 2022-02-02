Московские следователи возбудили уголовное дело из-за доведения до самоубийства сына известного ресторатора

14-летний подросток упал с высоты 9 этажа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«14-летний подросток упал с высоты 9 этажа» – такое сообщение поступило в полицию 31 января. Однако вот что странно: по адресу, на который вызвали силовиков, расположена… пятиэтажка, а вокруг нее – невысокие строения. Здание высотой в 9 этажей тоже есть, оно – прямо напротив,. Между ним и адресом, который сообщили полицейским, расстояние примерно в 150 метров, жилые дома разделяет детская площадка.

Так откуда же упал мальчик? Это предстоит установить следствию. Впереди – поиск ответов на множество вопросов. В частности – было ли произошедшее несчастным случаем, желанием самого подростка или чьим-то злым умыслом.

О погибшем известно, что он учился в 8 классе, жил с мамой и сестрой. Отец – известный ресторатор Дмитрий Шустов (пиццерии Mi Piace), с мамой своего сына он в разводе. По данным собственных источников kp.ru, семья на учетах не состояла, о проблемах в школе или дома вроде бы никто ничего не знал.

Мальчик жил буквально в паре минут ходьбы от места трагедии – в высотке. Зачем было идти к другому дому? Пока не понятно. Но, по некоторым данным, мальчик увлекался то ли паркуром, то ли руфингом и частенько залезал на крыши жилых домов.

Чтобы разобраться, что происходило с подростком в последнее время и какие события привели к трагедии, следователи уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».