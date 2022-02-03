Панды сделали свои предсказания. Фото: Московский зоопарк

Итоги Олимпиады в Пекине озвучили в Московском зоопарке. Панды сделали свои предсказания, обозначив в лидеры четыре страны.

Животных столичного зоопарка обычно не привлекают к футбольным и хоккейным ставкам, они не предсказывают итоги выборов и каких-либо состязаний. Но в этот раз ситуация исключительная: панда – символ Китая и один из символов предстоящей Олимпиады.

- Кому как не пандам чувствовать исход соревнований? Мы предложили Жуи и Диндин выбрать страны, которые будут лидерами в общекомандном олимпийском зачете. Им было предложено по пять одинаковых конусов с флагами стран. Конусы были пустые, в них не было никаких лакомств, также они были равно удалены от выходов в уличные вольеры, - рассказали в Московском зоопарке.

- А почему использовали дорожные конусы?

- Их используют все зоопарки мира, не только мы. В качестве обогащения среды обитания для животных. Для крупных обитателей – это игрушки, для мелких - дополнительные укрытия.

Самке Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Девочка не сразу сделала выбор. Вначале она обошла весь вольер, только потом остановилась у конусов. Посмотрела, подумала и заключила в свои объятия конус с российским флагом. Так же ей приглянулся конус с флагом Китая. Она прыгнула на него и повалила конус на землю.

Московские панды предсказали итоги Олимпиады в Пекине. Фото: Московский зоопарк

В это же время самцу Жуи предложили конусы с другими флагами - Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Вначале он просто обнюхал все конусы, а потом сделал выбор в пользу Германии. Жуи сорвал флаг и стал грызть конус. После этого подошел к конусу с флагом США.

Таким образом, лидерами олимпийских игр в общекомандном зачете, по версии панд, становятся: Россия, Китай, Германия и США.

В Московском зоопарке рассказали, что предложат пандам сделать еще несколько предсказаний - в фигурном катании и в хоккее.

Напомним, что одним из талисманов XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине стала большая панда Бин ДуньДунь. Второй талисман - антропоморфный китайский фонарик. Названия немного созвучны с именами московских панд Диндин и Жуи. Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

- Наши панды прилетели именно из Пекина в 2019 году. Тогда проведать их в зоопарк приходили первые лица России и КНР – Владимир Путин и Си Цзиньпин, - напомнили в Московском зоопарке.