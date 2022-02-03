Пьяному шутнику, который «заминировал» самолеты в «Шереметьево», грозит пять лет тюрьмы

После звонка полицейские нашли мужчину в кафе и доставили его в дежурную часть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шутки в аэропортах обычно плохо заканчиваются, но об этом, видимо, не знал 38-летний Кирилл Смирнов, который решил продемонстрировать свои «юмористические данные» в «Шереметьево». В отношении мужчины завели уголовное дело.

- Следователи возбудили уголовное дело статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Перед вылетом в Петропавловск-Камчатский мужчина решил немного расслабиться и заказал в кафе коньяк. Ожидание рейса затягивалось, и он продолжил распивать алкогольные напитки в одно из кафе аэропорта. Смирнов стал подходить к пассажирам и рассказывать веселые истории, но пьяного мужчину никто не хотел слушать, тогда он достал мобильный телефон и позвонил в колл-центр аэропорта «Шереметьево» и сделал ложное сообщение о бомбах сразу в нескольких самолетах, готовящихся к вылету.

- После звонка полицейские нашли мужчину в кафе в стерильной зоне аэропорта и доставили его в дежурную часть линейного подразделения в аэропорту «Шереметьево». По словам очевидцев, он употреблял спиртные напитки, а затем начал вести себя неадекватно, нарушая общественный порядок, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В аэропорте сразу же были усилены меры безопасности, была проведена проверка, но опасных предметов обнаружено не было. Медики в это время проверили мужчину, подтвердили, что он пьян. Через несколько часов в отделении полиции Кирилл Смирнов сказал, что ему было скучно и он просто хотел привлечь внимание.

Однако привлек внимание только правоохранительных органов, которые уже составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также продолжат расследование по уголовному делу за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» – по данной статье шутнику грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей.