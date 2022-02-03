Врачам и медсёстрам столичных поликлиник выплатят премии за прием больных с ОРВИ и «омикроном»

Мэр Москвы Сергей Собянин в детско-взрослой поликлинике в столичном районе Замоскворечье. Фото: пресс-служба мэра и правительства города. Максим Мишин.

Новый штамм коронавируса продолжает набирать обороты. В столице в поликлиники каждый день приходят десятки тысяч больных с признаками ОРВИ и «омикрона». В одной из них, на улице Малая Якиманка, сегодня, 3 февраля, встретился с медиками мэр Сергей Собянин. Среди них были дежурные врачи и медсестры отделения ОРВИ и телемедицинского подразделения городской поликлиники №68.

«Большинство терапевтов сегодня не получали городские надбавки, они работали в особом режиме, поэтому мною принято решение о выделении 1,5 миллиардов рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов, - сообщил Сергей Собянин. - Еще раз огромное спасибо всем медицинским работникам, врачам, медсестрам, волонтерам, которые сегодня несут колоссальную нагрузку в борьбе с ковидом».

Мэр отметил, что сегодня здравоохранение Москвы справляется с новыми беспрецедентными вызовами пандемии. Больницы работают практически на том же пике наплыва заражённых, как и во время прошлых вспышек ковида.

«Это само по себе очень сложно, - не стал скрывать Собянин. - Амбулаторное звено столкнулось вообще с таким потоком пациентов, которого не было никогда в истории московского здравоохранения. Для того, чтобы справится с потоком больных ОРВИ и ковидом, 6 тысяч медицинских работников ежедневно работают на прием москвичей, обеспечивая всю необходимую помощь, поддержку, диагностику, маршрутизацию пациентов».

Напомним, ранее по поручению мэра в разы усилили службу «122», открыли в каждой поликлинике подразделение телемедицины.

«Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост «омикрона» в Москве, московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой, - заявил Собянин. - Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны. Слава богу, мы видим некую стабилизацию динамики. Будем надеяться, что дальнейшего роста такого резкого роста заболеваний дальше не будет».

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, дополнительную премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Сумма выплаты будет индивидуальной в зависимости от реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника.

ЧТО СДЕЛАЛИ

С 28 января по указу мэра Москвы и приказу Департамента здравоохранения столицы действуют новые правила лечения в пандемию. Если почувствовали симптомы ОРВИ, теперь можно выбрать наиболее удобный для вас вариант действий:

1. Прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка, даже если вы не прикреплены к ней, но она просто находится рядом с домом или работой.

Важно! Больных принимают 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, но фактически - «до последнего пациента».

2. Записаться к дежурному врачу на конкретное время приёма в свою поликлинику:

- на сайте emias.info в разделе «Запись к врачу»;

- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Запись»;

- через портал mos.ru.

3. Дистанционно получить первичную медицинскую аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный без визита в поликлинику. Для этого:

- заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru;

- затем с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней;

- после лечения и уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию больничный продлят или закроют также дистанционно. За ним никуда ходить не нужно. Документ появится в электронной медкарте и автоматически будет выслан работодателю.

4. Вызвать врача на дом по номеру справочно-медицинской службы столицы - 122. Это возможно, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не может прийти в поликлинику в силу маломобильности или тяжёлого течения болезни.

ЦИФРЫ

В поликлиниках Москвы отделения ОРВИ за первые недели работы – с 17 января – приняли более 490 тысяч человек.

В них посменно работают почти 3 тысячи дежурных врачей и примерно столько же медсестёр и администраторов (1 473 кабинета).

Некоторые из этих сотрудников, в том числе из центров госуслуг, консультируют пациентов и помогают разводить людские потоки сразу на входе и в холлах поликлиник.