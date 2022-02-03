В поликлиниках Москвы теперь проводят телемедконсультации для пациентов с ОРВИ и COVID-19

Поликлиники столицы запустили телемедицинские консультации для пациентов с симптомами простуды и COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москвичи с коронавирусной инфекцией и ОРВИ теперь могут попасть на прием к врачу, не выходя из дома. Поликлиники столицы запустили телемедицинские консультации для пациентов с симптомами простуды и COVID-19. Сервис начал работать с 25 января, за это время им воспользовались более 17 тысяч горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

После того, как врач поставит диагноз, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «ЕМИАС. Телемедицина». Для доступа к сервису потребуется логин и пароль – они придут на телефон в смс-сообщении. Во время консультации доктор расспрашивает больного о здоровье, выявляет симптомы, указывающие на улучшение или ухудшение состояния, рассказывает, какие препараты следует принимать, при необходимости корректирует курс лечения и отвечает на вопросы пациента. Результаты телемедицинской консультации заносятся в протокол и помещаются в электронные карты пациентов.

Первый телемедицинский центр в Москве появился в марте 2020 года. Его сотрудники первыми в столице начали наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому. За это время специалисты центра провели более 2,7 миллиона консультаций.

Сейчас телемедицинские службы созданы в каждой поликлинике столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 3 февраля во время посещения городской поликлиники № 68. Глава города отметил, что в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса «омикрон» городские власти приняли решение создать во всех медучреждениях столицы службы телемедицины и специальные отделениях для приема пациентов с ОРВИ. Сейчас в таких отделениях посменно работают почти три тысячи дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов.

- Усилена в разы служба «122», и сегодня прием звонков там идет в плановом, нормальном режиме. Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост «омикрона» в Москве, московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны. Слава богу, мы видим некую стабилизацию динамики. Будем надеяться, что дальнейшего роста такого резкого роста заболеваний дальше не будет, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 февраля посетил городскую поликлинику №68. Фото: М. Мишина, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

В январе столичные поликлиники изменили формат приема пациентов с симптомами ОРВИ. Для таких больных выделен отдельный вход, у посетителей уже возле дверей измеряют температуру и выдают им респираторы, защищающие от коронавируса лучше, чем маски. Затем пациентам с признаками ОРВИ делают экспресс-тест на COVID-19 и одновременно берут у них мазок для ПЦР, вне зависимости от результатов экспресс-теста. Такой подход помогает быстрее выявить больных коронавирусом. В зависимости от результатов экспресс-теста посетителей делят на два потока (с ковидом и без) и разводят по разным этажам. Это помогает минимизировать контакты между больными. Пациентам с коронавирусной инфекцией сразу же выдаются необходимые лекарства.

Тем временем, ситуация с распространением нового штамма «омикрон» в столице постепенно стабилизируется. Сергей Собянин 2 февраля заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом столичный градоначальник сообщил во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19. Сергей Собянин отметил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом в городе на этой неделе начала снижаться.

- На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, как Анна Юрьевна (руководитель Роспотребнадзора Анна Попова – Ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, какие показатели будут завтра, как будут развиваться события. Но, тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться, - подчеркнул мэр Москвы.

То, что Москва успешно справляется с новой волной коронавируса, считает и главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. В столице предприняты все необходимые меры, городская система здравоохранения работает без сбоев. Поэтому вводить новые ограничительные меры, по мнению Проценко, нецелесообразно. Главврач «Коммунарки» подчеркнул, что «омикрон» переносится легче и не вызывает столько госпитализаций, как другие штаммы.