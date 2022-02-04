Печатный и Монетный дворы взяли под охрану в Москве

Московский монетный двор Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Исторически важные здания Монетного и Печатного дворов изучили и описали специалисты Мосгорнаследия. Они определили все особенности и ценные элементы зданий на Никольской улице. Кроме того, что они являются объектами культурного наследия федерального значения, был утвержден предмет охраны.

- Все реставрационные работы теперь будут проходить в строгом соответствии с предметом охраны. Монетный и Печатный дворы на Никольской улице — исторически важные объекты с уникальной архитектурой, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Чеканили монеты

Монетный двор расположен от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. Здания трудно разглядеть, находясь на Никольской улице. За фасадами соседних зданий скрыты три обширных двора, разделенные старинными палатами с проездной аркой.

Самое старое здание комплекса построено в стиле барокко. Это кирпичные палаты 1697 года. Специалисты зафиксировали фрагмент изразцового декора, фасады верхнего этажа украшены резными белокаменными наличниками, полуколоннами и полихромными изразцами. Монетный двор функционировал до 1797 года, здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты.

Обстраивали Монетный двор со всех сторон - в конце XIX века здание Московской городской Думы вообще закрыло вид на него со стороны Театральной площади.

Сегодня в бывшем Монетном дворе расположено фондохранилище Государственного исторического музея. Один из внутренних дворов был перекрыт 10 лет назад, там находится Музей Отечественной войны 1812 года.

- Эксперты включили в предмет охраны художественное оформление фасадов: пилястры, цоколь, наличники окон, лепной и белокаменный декор, венки и раковины с головками ангелочков-путти, арочные проемы, замковые камни. В интерьерах здания особо ценными признаны лестница 1730–1740-х годов, фигурное ограждение и деревянные поручни, - рассказали специалисты.

Среди ценностей обнаружены живописные композиции с золоченным растительным орнаментом и расположенными по центру 12 гербами московских уездов начала 1840-х годов. В интерьерах палат сохранились своды Монье, лестница и печь, датированные XIX веком.

Первая печатная книга

Родина русского книгопечатания находится на Никольской. Именно на Печатном дворе в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга «Апостол», выпущенная типографским способом.

В Смуту 1611 года Печатный двор сгорел, а через девять лет был отстроен заново. Выпускались в основном богослужебные книги и учебники. Почти спустя сто лет по указу Петра I из типографии вышла первая газета, положившая начало русской периодической печати. Вплоть до 1917 года здесь находилась Московская синодальная типография.

После революции тут располагался Гознак, а с 1991 года — Российский государственный гуманитарный университет.

- В предмет охраны Печатного двора вошла вся объемно-пространственная композиция его ансамбля. Это и двухэтажная Правильная палата, палаты с проездной аркой, покои и Московская синодальная типография, - рассказали специалисты.

Ценными признаны не только фасады, но и крыльцо Правильной палаты, крыши и шатры XIX века, чердачные окна с сандриками, печные трубы, изразцы на фасаде. В интерьере описали кованные детали, росписи стен, а также изразцовые печи XVI–XIX веков.