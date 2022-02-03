Во Фрязине гигантский мебельный цех уничтожен огнем

Вечером 3 февраля в подмосковном Фрязине темное небо вдруг озарило зарево. На улице Окружной проезд вспыхнуло огромный склад. Фото: 50.mchs.gov.ru

Вечером 3 февраля в подмосковном Фрязине темное небо вдруг озарило зарево. На улице Окружной проезд вспыхнуло огромный склад. Пожар такой силы, что его отблески видно почти из любого района небольшого города.

— Вызов диспетчеру поступил в 17:54. Пожар на мебельном складе по адресу Окружной проезд, 18а. Точная площадь возгорания устанавливается, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Источник в экстренных службах рассказал, что площадь возгорания достигает 7000 квадратных метров, а общая группировка представителей всех экстренных служб достигает сотни сотрудников. В МЧС официально сообщили, что данных о пожаре поступает очень много и пока нет возможности резюмировать информацию о возгорании.

— По состоянию на 18:34 на месте 81 сотрудник и 28 машин спецтехники, — рассказали в ведомстве.

Фото: Дмитрий Сигидюк

В складе на Окружном проезде зарегистрированы несколько компаний. Среди них прием лома, мебельный цех и интернет-магазин. Также солидная часть помещения в 2800 «квадратов» стоит пустой.

Причину возгорания после тушения выяснит специальная комиссия.