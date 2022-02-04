Заболеваемость ковидом в Москве стабилизируется

Сергей Собянин во время посещения поликлиники № 68. Фото: mos.ru

В среду мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета по коронавирусу выразил надежду на то, что столица приближается к плато по заболеваемости. «Все же есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться, - отметил градоначальник. - Будем мониторить, как развивается заболеваемость, и, соответственно, принимать все необходимые меры».

В последние дни, после взлета количества заболевших почти на 70% и роста госпитализации на 40% за неделю, есть надежда, что ситуация стабилизируется. Сейчас большая часть терапевтов направлена на работу с пациентами с ОРВИ и ковидом, принимая в сутки около 60 тыс. пациентов. Но даже при такой нагрузке в Москве удалось сохранить на 40% плановую медицинскую помощь в поликлиниках.

БОЛЕЗНЬ ОТСТУПАЕТ В КВАРТИРЫ

«Большинство терапевтов сегодня не получали городские надбавки, они работали в особом режиме, поэтому мною принято решение о выделении 1,5 млрд руб. поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов», - отметил мэр столицы в ходе встречи с персоналом городской поликлиники №68

Особенность нового штамма коронавируса «омикрон» – высокая заразность. Это подталкивает власти к развитию новых методов взаимодействия врачей и пациентов. Так, в силу особенностей нового штамма (болезнь схожа по симптомам с обычным ОРВИ) многие могут лечиться дома, и потому город активно увеличивает и совершенствует методы помощи заболевшим на дому.

Продолжается усовершенствование работы службы 122. В частности, сейчас число каналов связи кол-центра составляет 21 тыс. Также предусмотрен обратный звонок - за последнюю неделю горожанам перезвонили более 205 тыс. раз. Идет активное привлечение к работе волонтеров: в кол-центре работают более 7 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — волонтеры ГБУ «Мосволонтер».

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поликлиники сегодня по максимуму ориентированы на работу с ковидными больными (или с подозрением на него). При этом логистика перемещений внутри зданий устроена таким образом, чтобы ковидные и другие пациенты не пересекались. Число дежурных врачей увеличено.

Напоминаем о возможных действиях заболевших: человек может прийти в поликлинику к дежурному врачу без записи, получить дистанционную аудиоконсультацию по телефону или же вызвать врача на дом в случае маломобильности. Причем, москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники дистанционно открыть, а затем закрыть больничный

Также в Москве расширены возможности телемедицины для пациентов с COVID-19 и ОРВИ. После первичной консультации врача и постановки диагноза обратиться за консультацией можно через приложение «ЕМИАС.Телемедицина». Логин и пароль придет в СМС. Телемедицинская консультация — это полноценный прием врача, но в онлайн-формате. Врач оценит ваше состояние, даст рекомендации о лечении или скорректирует его. Информация о приеме отразится в электронной медицинской карте.

Кроме того, напомним, что недавно был сокращен срок карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней для горожан, вступавших в контакт заболевшими COVID-19. Усилен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности – в метро и торговых центрах. Работают пункты экспресс-тестирования на ковид.

Как видим, власти Москвы разумно относятся к введению новых ограничений: жестко, но без паники. Да, москвичам нельзя забывать о средствах безопасности в транспорте и других общественных местах. Но при этом город не останавливается – работают торговые центры, рестораны и кафе, театры, музеи и кинотеатры, открыты школы и детские сады и экономика в целом.