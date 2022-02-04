«За своих всегда болеешь по-особенному»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об открытии 5 олимпийских фан-зон в скверах и парках

В столице Китая Пекине сегодня стартуют Зимние Олимпийские игры - уже 24-е по счету. В составе сборной России будут выступать 27 спортсменов, представляющих Подмосковье. Таким образом, Московская область вошла в тройку самых представительных регионов РФ в нашей национальной сборной. Атлеты из Подмосковья выйдут на старт сразу в 9 видах спорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал спортсменам успехов и призвал жителей области поболеть за них.

- Путь к Олимпу, как и к любой вершине, всегда сложный. Его не пройти без характера, силы воли, преодоления себя, - сказал губернатор. - И, конечно - без поддержки тренеров, команды, близких. Наши ребята серьезно готовились, долго и упорно шли к участию в Играх. Результат - 27 спортсменов от Подмосковья в составе сборной страны, в шаге от заветных трофеев. Олимпийские лавры достанутся сильнейшим, но состязание с лучшими спортсменами мира - это уже высший пилотаж.

К слову, к пекинским Играм сборная России по конькобежному спорту готовилась в подмосковной Коломне, которая давно является негласной столицей России по этому виду спорта - отсюда вышло большое количество прославленных спортсменов. В конькобежной сборной выступят Наталья Воронина и Елизавета Голубева из Подмосковья. Одним из лидеров женской хоккейной команды России является нападающая Анна Шохина из дмитровского «Торнадо» (на протяжении многих лет это одна из сильнейших команд России). Кроме того, хорошие шансы принести в копилку России медали есть у подмосковных саночников, бобслеистов и фристайлистов.

- Мы стараемся делать так, чтобы у нас в Подмосковье были условия для подготовки наших чемпионов, чтобы они могли тренироваться здесь, совершенствоваться, - отметил Андрей Воробьёв. - Только за последние пять лет открыли 68 больших спортивных объектов - катков, бассейнов, спорткомплексов. За своих всегда болеешь по-особенному. Поэтому за наших ребят очень переживаем, завтра открываем 5 специальных фан-зон в парках и скверах, надеюсь, они чувствуют нашу поддержку даже за тысячи километров. Желаем успехов в Пекине и только побед!

В фан-зонах за выступлениями россиян можно будет с помощью больших экранов. А по выходным здесь организована большая спортивно-развлекательная программа. Болельщиков (и не только) ждут показательные выступления спортсменов, мастер-классы для детей и взрослых, интеллектуальные квизы с призами, соревнования по хоккею и конькобежному спорту.

Где будут размещаться олимпийские фан-зоны на территории Подмосковья:

- Химки, сквер «Юбилейный»,

- Красногорск, набережная Павшинской поймы,

- Одинцово, парк Малевича,

- Одинцово, парк имени Лазутиной,

- Домодедово, парк «Елочки».