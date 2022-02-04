Собянин: В московских коронавирусных стационарах дополнительно запускаем резервные мощности

В помещении коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 имени Филатова. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы.

Столичные медики продолжают борьбу с новым штаммом коронавируса «омикроном». Пациентов принимают, в том числе и в одном из крупных стационаров Москвы - городской клинической больнице №15 имени Филатова.

«У нас ситуация с COVID стабилизировалась, - заявил сегодня, 4 февраля, мэр Сергей Собянин во время осмотра больницы имени Филатова. - В день диагностируем где-то 25-26 тысяч заболевших. Такого роста, как в предыдущую неделю, нет. Но 25-26 тысяч - это вообще запредельные такие показатели, с которыми мы не сталкивались никогда до этой поры».

Мэр напомнил, что сегодня экстремальные нагрузки выдерживают районные поликлиники. По данным врачей, большинство заражённых ковидом болеют относительно легко и помощь им оказывают в основном в амбулаториях.

«Так как само количество заболевших большое, даже этот небольшой процент тяжелобольных дает абсолютно большие цифры», - пояснил он.

По его словам, столица обеспечена дополнительными койками. Их могут использовать при необходимости.

«Сегодня у нас госпитализация достигла 1 600 человек в сутки, идёт с небольшим увеличением, - уточнил мэр. - С учетом давления предыдущих недель, скорее всего, нагрузка стационаров будет несколько расти. Мы дополнительно запускаем резервные мощности так, чтобы они были наготове принять пациентов. Я думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса. Надеюсь, вы справитесь, потому что у Филатовской больницы огромный опыт. Это один из самых главных ковидных стационаров города - 1 700 коек, 77 тысяч человек пролечили».

Кроме этого, специализированный роддом Филатовской больницы принимает беременных с ковидом. Для них также открыли стационар кратковременного пребывания с COVID-19. В нем пациенток лечат новыми препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

Мэр осмотрел не только коронавирусный стационар, но и строящийся при больнице новый скоропомощный комплекс.

«Мы не забываем и о развитии клиники, - сказал Собянин. - Здесь строится суперсовременный скоропомощный корпус. В нем разместятся шесть операционных, вся логистика вновь прибывших пациентов и диагностика будет своевременная, правильная маршрутизация. Думаю, во многом улучшит работу клиники в целом, увеличит ее возможности и пропускную способность, и конечно, в экстремальных случаях при поступлении больные получат совершенно другое качество оказания помощи. Это очень важно. Надеюсь, в 2023 году этот корпус уже примет пациентов. В целом, мы строим пять таких корпусов в городе».

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В крупных больницах Москвы новые скоропомощные комплексы строятся по индивидуальным проектам. При этом экстренную помощь в них будут оказывать по единым современным стандартам.

Четырехэтажный корпус в больнице №15 рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в сутки. Каждый из них уже в первые часы лечения сможет получить полный комплекс необходимых процедур и диагностики. Далее в зависимости от состояния пациентов будут выписывать домой или переводить в другие отделения для продолжения лечения. Больных с подозрением на инфекцию отправят в профильные отделения через изоляционно-диагностические боксы.

Новый корпус оснастят современной медтехникой. Сюда входят:

- 1 магнитно-резонансный и 2 компьютерных томографа;

- 2 рентген-комплекса;

- 2 ангиографические установки;

- 4 рентген-установки C-дуга;

- 13 УЗИ-аппаратов;

- эндоскопическое и лабораторное оборудование.

На крыше здания обустроят вертолётную площадку для оперативной доставки самых тяжёлых больных.

Для родных и близких пациентов создадут максимально удобные условия ожидания врачей для консультации.

«Общестроительная готовность комплекса оценивается в 35%, – отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - На сегодня завершены монолитные работы и закрыт тепловой контур здания. Кроме того, наполовину завершилось устройство внутренних стен и перегородок, ведутся фасадные работы, черновая отделка подземной части здания, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. В среднем ежедневно на строительной площадке работают 304 человека и восемь единиц техники».

НА ЗАМЕТКУ

Скоропомощные комплексы появятся в 5 городских стационарах:

- в центре города (НИИ скорой помощи имени Склифосовского, больница имена Боткина);

- на востоке (больница № 15 имени Филатова);

- на юге (больница имени Буянова);

- на севере Москвы (больница имени Вересаева).