«Глаз заплыл, из носа хлещет кровь»: экс-депутата Госдумы Шингаркина избили в центре Москвы

5 февраля в Москве на Самотечной улице неподалеку от Садового кольца избили Максима Шингаркина. Фото: Кадр видео

5 февраля в Москве на Самотечной улице неподалеку от Садового кольца избили Максима Шингаркина. Экс-депутат Госдумы сам рассказал об этом в своем аккаунте в Instagram. Нападения произошло, когда активист снимал видеоролик. Сейчас он находится в травмпункте одной из столичных больниц. На ролике видно, что у мужчины серьезно отек правый глаз, лицо измазано в крови.

— Около места, где мы работали, на меня было совершено нападения. В настоящее время мы проходим обследование, фиксируем побои. Полиция проводит розыск преступников на меня напавших. Подробности изложим потом. Обращаюсь к тем, кто меня поддерживает: не беспокойтесь, все нормально. Мы реально этого ожидали, — рассказал Максим Шингаркин.

Экс-депутат добавил, что перед нападением его «выслеживала группа людей в течении недели».

— Мы их вели, наши материалы сделаны накануне в прокуратуру. К сожалению, мы в одном месте ошиблись и не успели их перехватить. Но все еще впереди.

Шингаркин не уточнил, о ком именно идет речь и не назвал причин нападения.

Источник kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что пока информация о нападении на Шингаркина проверяется, уголовного дела нет.

Шингаркину 53 года. Он был депутатом Госдумы шестого созыва (2011 — 2016 гг) от ЛДПР. Баллотировался губернатором Подмосковья и в Мосгордуму. После окончания политической карьеры занялся правозащитной деятельностью с экологическим уклоном. Экс-депутат постоянно снимает ролики и делает посты на тему мусорных полигонов, выбросов промпредприятий, ездит по стране, снимая наиболее резонансные антиэкологические протесты. При этом нельзя сказать, что деятельность активиста широко известна. Каждый пост или ролики набирают пару сотен просмотров.