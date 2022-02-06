«Вы все одна команда!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде

Второй день соревнований начался с золота и серебра в мужской лыжной гонке на 30 км. Фото: REUTERS

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи российским спортсменам на Зимних Олимпийских Играх в Пекине. Напомним, Олимпиада стартовала вчера. В первый день копилку нашей команды пополнили серебро и бронза. А второй день соревнований начался с золота и серебра в мужской лыжной гонке на 30 км.

«Ребята, всем привет! - обратился к олимпийцам Андрей Воробьев на своей страничке в Instagram. - Хочу пожелать вам успешного выступления на Олимпиаде. Мы все - и на лыжне, и на льду - будем переживать за вас. За всю нашу сборную и за ребят, которые представляют Подмосковье. Вы все одна команда. Мы будем с вами. Мы переживаем - вы побеждаете!»

Напомним, в Московской области накануне были открыты сразу пять фан-зон, в которых все желающие могут поболеть за олимпийскую сборную России на соревнованиях по разным видам спорта - трансляции из Китая выводятся на большой экран. Помимо этого по выходным в фан-зонах на протяжении всей Олимпиады будут проводиться соревнования, показательные выступления, мастер-классы, а также различные развлекательные мероприятия с призами.

Адреса подмосковных фан-зон:

- Химки, сквер «Юбилейный»,

- Красногорск, набережная Павшинской поймы,

- Одинцово, парк Малевича,

- Одинцово, парк имени Лазутиной,

- Домодедово, парк «Елочки».

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