В полицию сдался подрыватель банкомата в Подмосковье: «Написал явку с повинной после смерти подельника»

Грабители накачали газом один из банковских терминалов и подорвали его.

Ранним утром понедельника, 7 февраля, в тихую Ивантеевку в Пушкинском округе примчалась все сотрудники экстренных служб, что несли ночное дежурство. В центре города напротив администрации повылетали окна на первом этаже многоэтажки по Студенческому проезду. Здесь работал банк. В тамбур отделения, где стоят банкоматы, пробрались двое налетчиков. Они накачали газом один из терминалов и подорвали его.

Кража не удалась. Рвануло так, что металлическими осколками посекло одного из грабителей — он умер на месте преступления. Его подельник сбежал. Но искали его недолго.

На месте взрыва нашли тело одного из налетчиков.

— Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился отдел серпуховский полиции. Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики, ему 34 года, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Его погибшему подельнику было 46 лет. Полиция возбудила уголовное дело за покушение на кражу.