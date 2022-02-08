Москвичи поддержали создание парклетов на Патриках и Чистых прудах

Новые места для отдыха уже этим летом могут появиться вместо парковочных мест. Фото: mos.ru

Создание новых компактных зон отдыха москвичи поддержали в опросе на сайте «Активный гражданин». Речь о парклетах. Их временно оборудуют на некоторых парковочных местах в центре города. Сайт Kp.ru рассказывает о проекте, который планируют реализовать в теплое время года.

Отдых для москвичей и туристов

Москвичи успели познакомиться с парклетами еще в прошлом году. Три экспериментальные площадки оборудовали в Никитском и Даевом переулках, а также на Пятницкой улице. Что такое парклеты? Временные зоны отдыха c зелеными насаждениями и подсветкой, которые обустроили на месте парковок. Здесь можно отдохнуть, остановиться на телефонный разговор, устроить фотосессию, встретиться с друзьями или выпить кофе.

- По просьбам рестораторов и экспертного центра «Пробок.нет» мы сделали из восьми парковочных мест три парклета, - рассказали kp.ru в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ресторанные пиарщики считают, что парклеты добавят Москве привлекательности. Они позволят москвичам чаще проводить время на свежем воздухе, а также зоны отдыха понравятся туристам.

- Парклеты могут стать компенсацией нехватки летних веранд, особенно в центре города. В Москве и так мало лета, а хочется успеть насладиться и взять от города все, поэтому лишними места для отдыха не будут. Главное, что бы транспортные эксперты посоветовали, какими парковками можно пожертвовать, чтобы это не было во вред автомобилистам, - говорит Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

- Выходит, что это будут в большей степени места для тусовщиков?

- Мы все стремимся к красивому контенту в соцсетях, понравятся такие локации и туристам. Опять же фотографии разлетятся по миру с геотегами Москва. Если идею реализуют правильно, то парклеты будут ждать от сезона к сезону, как летние веранды. Если же неправильно будут выбраны места, то мы услышим: «Перегородили, все сидят, пройти негде». Это должен быть добрый и уютный проект.

Создание новых компактных зон отдыха москвичи поддержали в опросе на сайте «Активный гражданин». Фото: mos.ru

Зимние парклеты не для Москвы?

Парклеты тестировали в столице в теплое время года. Специально подбирали такие местах, где пешеходов больше, а стоянки пустуют. Такой формат для отдыха популярен в Лондоне, Вене, Бостоне, Сан-Франциско. Станет ли он так популярен в Москве?

- В нашем климате даже на Патриарших прудах, куда приходит отдыхать много людей, парклеты будут актуальны только в летний период, - говорит Петр Шкуматов, координатор общественного движения «Синие ведерки».

- Может просто поставить дополнительные лавочки?

- Парклеты можно установить, но только в тех местах, где действительно большой поток посетителей какого-то конкретного ресторана или бара. Под этот проект, по моему мнению, подходит единственное место – Патриаршие пруды. Там всегда толпы. И летом им было бы приятнее посидеть на свежем воздухе. Но мы помним, что у отдыхающих периодически возникают из-за шума проблемы с местными жителями. Даже был введен запрет на въезд на автомобилях и мотоциклах в этот район.

Безусловно парклеты не должны стать источником дополнительного шума для местных жителей. Именно поэтому специалисты Департамента транспорта будут тщательно изучать площадки для создания новых зон отдыха.

Места для парклетов

Большинство москвичей считают, что парклеты нужны в Москве (см. ниже результаты опроса в «Активном гражданине»). Из них 32% считают, что зоны отдыха будут актуальны только в теплое время года, при этом 29% москвичей считают, что можно оставить для круглогодичного использования.

Москвичи предложили более 7000 вариантов мест, среди них Патриаршие пруды и Чистопрудный бульвар, а также Петровка, Лубянка, Мясницкая и проспект Мира. Однако 55,18% проголосовавших считают, что места установки парклетов должны выбирать специалисты.

- Сейчас мы прорабатываем все предложения, весной станут известны адреса новых локаций, где могут появиться парклеты, - рассказали kp.ru в Департаменте транспорта Москвы. - Тогда же будет принято решение, как долго они будут функционировать: круглогодично или только в теплое время года. Сейчас в рамках пилотного проекта парклеты работают круглый год. Рестораторы следят за их состоянием и делают их удобными и комфортными для людей в любое время года.

Речь о парклетах. Их временно оборудуют на некоторых парковочных местах в центре города. Фото: mos.ru

Конкретно

Итоги опроса: нужны ли Москве парклеты?

Москвичи дали ответы во время голосования на платформе «Активный гражданин» (данные за февраль 2022 года):

- 61% проголосовавших ответили «да»,

- 18,28% - не нужны,

- 12,38% - затруднились с ответом,

- 7,77% - пусть решают специалисты.