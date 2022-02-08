В Москве начали продавать смартфоны Apple по подписке

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В Москве и Подмосковье теперь можно пользоваться новеньким iPhone по подписке. Это значит, что всю стоимость смартфона оплачивать не нужно. Достаточно вносить ежемесячный платеж, сумма которого начинается от 3 тысяч рублей в месяц, и пользоваться современным устройством в свое удовольствие неограниченное количество времени. Когда выйдет новая модель айфона, старый смартфон можно сдать обратно в салон, взяв взамен новый гаджет.

Подписку на смартфоны запустила компания МТС. Сервис называется МТС Upgrade.

КАК РАБОТАЕТ ПОДПИСКА

- В отличие от обычной рассрочки, по программе МТС Upgrade клиент в течение года выплачивает только шестьдесят процентов от стоимости выбранной им модели телефона, - сообщили в МТС.

В компании уточнили, что оставшиеся сорок процентов при этом выплачивать не нужно. Возвращаете старую модель, и берете по подписке новый гаджет. В итоге вы только в плюсе. Для тех, кто привык менять телефоны каждый год, экономия в цене составит 40%.

Сервис также оставляет за клиентом возможность выкупить понравившийся телефон, не меняя его на другой. Можно в любой момент погасить оставшуюся задолженность, или вносить оплату по графику, пока не покроете стоимость смартфона.

КАКИЕ МОДЕЛИ МОЖНО ВЫБРАТЬ

По подписке предоставляется возможность взять любой смартфон Apple, в том числе iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max. Варианты по объему памяти по каждой модели обширные: от 128 Гб до 1 Тб. Цвета тоже самые разные.

ДЕНЕЖКИ

К примеру, подписка на iPhone Pro - от 5149 рублей в месяц, на iPhone 13 Pro, на iPhone 13 Pro Max

Оформить заявку можно как в салоне МТС, так и на сайте forward-leasing.ru. Займет это всего несколько минут. Как только заявка будет одобрена, выбираете магазин, в который удобнее будет зайти за телефоном. Сотрудники выдадут его, смартфон, а все необходимые документы оформляются в электронном виде

Воспользоваться подпиской могут не только абоненты МТС, но и любых других операторов . Платежи можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или в мобильном приложении Forward.