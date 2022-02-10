Реконструкция исторических стадионов Москвы: Советские мозаики вернутся на «Авангард», легенды футбола - на «Торпедо»

Проектное решение реконструкции стадиона "Авангард". Фото: mos.ru

На зарядку, становись! Желающие накачать бицепсы или просто сохранить стройность и хорошее самочувствие легко найдут в столице удобную спортплощадку. Тренировки и разминки можно проводить хоть в парке, хоть в зале под крышей. Скоро таких мест станет еще больше.

«Мы продолжаем формирование современных спортивных кластеров в столице, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - При этом строятся новые комплексы и реконструируются исторические здания. Например, в «Лужниках» возводятся центры самбо и бокса, теннисный центр, ледовый дворец «Кристалл» и одновременно обновляется созданный к Олимпиаде-80 спортивный зал «Дружба». В 2022 году планируем открыть еще 23 объекта физкультуры и спорта. Среди них не только крупные площадки для профессионалов, но и сооружения районного значения внутри жилых кварталов, заниматься в которых может любой желающий».

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

В Стройкомплексе столицы рассказали, какие исторические спортивные здания обновят в Москве в ближайшие годы.

ТРИБУНЫ УКРАСИЛИ ОЛИМПИЙСКИМИ КОЛЬЦАМИ

Масштабная перезагрузка стадиона «Москвич» на юго-востоке столицы продолжается с мая 2019 года. Здесь уже готовы новые трибуны с козырьком из зеркальных панелей. У кромки игрового поля появилось огромное электронное табло. Строители наводят порядок не только снаружи, но и внутри комплекса.

Фото: mos.ru

«Легендарный стадион «Москвич» построен в 1969 году для работников завода АЗЛК и реконструкция на нем проводится впервые за его полувековую историю, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Площадь стадиона вырастет в пять раз - с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров. Это будет уникальное место - с футбольным полем с натуральным покрытием, системами полива и подогрева».

По его словам, здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также городские первенства по футболу и легкой атлетике.

Трибуны на 4190 мест для зрителей разделили на 5 секторов круглой формы. Каждый из них окрашен в один из цветов олимпийских колец. На трибунах есть в том числе зоны для 50 VIP-зрителей и не менее 40 инвалидов.

Фото: mos.ru

На подземном уровне здания под трибуной разместится стрелковая галерея. Желающие смогут «дать огня» из малокалиберного и пневматического оружия. Для тренировок легкоатлетов заново обустроят открытые площадки, круговую и прямую беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и с шестом. В свободное от подготовки профессионалов время спорткомплекс будет принимать всех желающих.

Где находится: Волгоградский пр-т, д. 46/15, ст. м. «Текстильщики».

Когда сделают: во втором квартале 2022 года.

ГАНДБОЛ, ЙОГА И ТАНЦЫ В АМФИТЕАТРЕ

Спорткомплекс «Авангард» построили на востоке столицы в 1954 году. За эти десятилетия капремонта в нем не было. Теперь огромный участок площадью 12 гектаров полностью обновят. Здесь появятся две детские и четыре спортивные площадки - для волейбола, баскетбола, бадминтона и настольного тенниса, а также зона воркаута с уличными тренажерами. Для пожилых людей откроют специальный фитнес-комплекс. Кроме того, вдоль аллей разместятся кафе, пункт проката, скейт-парк, пешеходный фонтан, а также многофункциональная спортивная зона с полосой препятствий, беговыми дорожками и всем необходимым для кроссфита. На существующих открытых площадках заменят покрытие и спортинвентарь. В отдельном комплексе с амфитеатром можно будет проводить уроки художественной гимнастики, тенниса, гандбола, фехтования, единоборств, йоги, танцев.

Фото: mos.ru

Главные исторические постройки в стиле классицизма сохранились. Это здание администрации, стадион с трибунами и входные павильоны. Во время реконструкции им вернут первоначальный вид. К примеру, справа и слева от центральных ворот стадиона восстановят утраченные мозаичные панно времен СССР с изображениями спортсменов. По проекту также высадят более 20 тысяч кустарников, лиан и 370 деревьев. Цветники займут 3000 квадратных метров.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Где находится: ш. Энтузиастов, вл. 33, ст. м. «Шоссе Энтузиастов».

Когда сделают: к 2024 году.

ЛЕСТНИЦУ СЛАВЫ СОХРАНЯТ

На юге города перестроят знаменитый спорткомплекс «Торпедо» имени Стрельцова. Проект приурочили к столетию футбольного клуба «Торпедо». Юбилей будут отмечать в августе 2024 года. Историческая арена останется открытой, но трибуны спрячут под козырьки для защиты зрителей от непогоды. Мест на стадионе станет больше - вместо прежних 13 тысяч человек теперь смогут уместиться 15 тысяч. В здании сохранят знаменитую лестницу славы, рядом с которой разместится клубный музей команды. Фасад центральной чаши украсят трехмерной эмблемой клуба и портретами известных футболистов.

Фото: mos.ru

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будет три надземных этажа и один подвальный. Здесь появятся всесезонный футбольный манеж, зал для бокса с двумя рингами, с возможностью установки трибун на 200 мест, тренажерный зал, медпункт, раздевалки с душевыми, буфет. На тренировки сюда смогут приходить в том числе дети из секций бокса и борьбы, которые много лет работали в этом месте.

Где находится: ул. Восточная, вл. 4а, ст. м. «Автозаводская».

Когда сделают: к 2025 году.

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА В «ЛУЖНИКАХ»

Главная арена ЧМ-2018 «Лужники» постоянно обновляется. К историческим зданиям 1956 года постройки скоро добавятся современные корпуса для тренировок профессионалов и любителей, соревнований мирового уровня и даже музыкальных шоу. Один из проектов - международный центр самбо и бокса. Два корпуса, каждый для своего вида спорта, разместят под одной крышей и объединят общим фасадом. Для боксерских поединков - зал на два ринга с трибунами на 2100 зрителей, для самбистов - зал на три ковра с трибунами на 1300 зрителей. Кроме того, места для занятий, отдыха, спортивно-оздоровительный бассейн с чашей 25 на 11 метров на шесть дорожек, сауна и хаммам. Фишка здания - зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят зрителям наблюдать за тренировками даже с улицы. Такую архитектуру для спортивного сооружения выбрали впервые.

Фото: mos.ru

По соседству реконструируют построенное к летним Олимпийским играм 1980 года здание универсального комплекса «Дружба». Внешне сооружение напоминает ракушку или морскую звезду. Эту красоту сохранят, а «начинку» полностью заменят. Внутри разместятся центральный зал на 3078 мест с трибунами-трансформерами, три многофункциональных зала, тренажерный зал, медцентр, кафе на 100 посадочных мест. После переделки в спорткомплексе будут проводить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, художественной гимнастике и борьбе.

Фото: mos.ru

Где находится: ул. Лужники, д. 24, напротив стр. 31, ст. м. «Спортивная».

Когда сделают: в 2022 - 2023 годах.

ЦИФРЫ

По итогам 2021 года число москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло до 5,3 миллиона человек. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году (2,1 млн. человек). Такие данные приводят в правительстве Москвы.

Трендом прошедшего года, по оценке столичных властей, стало восстановление активной спортивной жизни города после «паузы» в 2020-м из-за пандемии COVID-19. По прогнозам мэрии, в 2022-м в Москве число тех, кто регулярно выходит на тренировку, пробежку или в бассейн, может вырасти до 5,75 миллиона человек.

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