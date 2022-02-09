«Московская область развивается. Дороги и общественный транспорт должны соответствовать»: Губернатор проверил новый разворотный круг в Видном

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

ЖК «Государев дом» - один из самых крупных в Ленинском городском округе. Сегодня здесь живет около 25 тысяч человек. Когда все многоэтажки были заселены, возникла проблема. Местные жители жаловались, что пассажирские автобусы, которые обслуживают ЖК - совсем маленькие. А пассажиров много. Поэтому в любое время дня транспорт переполнен. При этом перевозчики объясняли, почему не могут пустить на маршрут большие автобусы - нет разворотной площадки, ЛИАЗы здесь проехать не смогут.

Вопрос о необходимости в «Государевом доме» разворотного круга поднимался на одном из еженедельных совещаний губернатора с членами Правительства Московской области и главами муниципалитетов. Андрей Воробьёв поручил решить проблему. Разворотную площадку оперативно обустроили. И начиная с 7 декабря по ней ездят большие автобусы.

Сегодня Андрей Воробьёв приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить, как выполнено его поручение.

- Московская область развивается, сдаются новые микрорайоны, нам нужно успевать и с детскими садами, и с поликлиниками, - напомнил губернатор, общаясь с водителями. - Также и дороги, общественный транспорт должны соответствовать. В области порядка 14 тысяч водителей работают, сейчас около 12% из них болеют. Загрузка очень серьезная, особенно в часы пик. Хочу сказать слова благодарности в ваш адрес.

ЖК обслуживает маршрут 1224К. На текущий момент на нем работают 6 автобусов большого класса (25 сидячих и 62 стоячих мест), а также 16 транспортных средств габаритами поменьше (16 сидячих и 4 стоячих места).

- Я работаю на маршруте 1224К, едем до метро «Бульвар Дмитрия Донского», - рассказывает водитель Виктор Рябов. - Раньше здесь ходили автобусы малого класса, и народу было меньше. Район строится, пассажиропоток был маленький, а сейчас подрос. Ввод больших транспортных средств помог решить ситуацию - меньше людей стало стоять на остановках. Автобусы удобные.

Губернатор Андрей Воробьёв проехал на автобусе часть маршрута в качестве пассажирами - до остановки «ЖК Государев Дом», пообщался с местными жителями.

- И в детскую поликлинику, и в парикмахерскую на этом автобусе ездим, - рассказала губернатору местная жительница Ольга Зубкова. - Здорово, что нас, наконец, услышали, теперь у нас достойный транспорт. Спасибо!

КСТАТИ

Транспортные новшества Подмосковья

В 2022 году на территории Московской области будут реализованы сразу несколько важных транспортных проектов.

1. Определены 20 приоритетных мест, где будут обустроены разворотные круги. В этом списке - ЖК «Люберцы», ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе, в ЖК «Солнечная Система» в Химках и другие. Перемены коснутся порядка 100 тысяч жителей региона.

2. На остановках с наибольшим пассажиропотоком начали устанавливать камеры. Это позволяет анализировать причины очередей на остановках - недостаток автобусов, пробки или срывы рейсов - и в дальнейшем исправлять ситуацию. В том числе выводом на маршрут дополнительных автобусов.

3. В прошлом году в Подмосковье в качестве эксперимента запустили несколько выделенных полос. Они доказали свою эффективность, общественный транспорт теперь может двигаться без задержек. В нынешнем году в разных муниципалитетах области запустят еще 100 таких полос.