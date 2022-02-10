«Трубка» Гагарина и царские аппараты: как позвонить с исторических телефонов в Москве

Телефон "Кобра" от Эриксон, один из таких аппаратов был у Юрия Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смартфон перестал быть роскошью в 2000-е годы, телефоны стали покупать даже детям. Модели современных гаджетов последние годы визуально практически не меняются – у всех сенсорный экран, разные только процессоры, цвета крышек и качество камер. Такие телефоны пока не принимают в Музей истории телефона, но лет через десять, и они станут историей.

- Мы показываем детям советские телефоны, разрешаем набрать номер по проводным аппаратам с поворотными циферблатами, а они не понимают, как крутить. Дети нажимают на цифры, как на сенсорных экранах. Они и пейджеры не помнят, а таксофоны с ящиками для монет они воспринимают, как игрушки, - говорит Тамара Урумян, экскурсовод Музея истории телефона.

Частный коллекционер Виталий Езопов собрал около 2000 раритетных телефонных аппаратов и аксессуаров XIX-XX веков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изысканные телефоны с росписью

Музей истории телефона на Садовой-Кудринской улице открылся четыре года назад. Частный коллекционер Виталий Езопов собрал около 2000 раритетных телефонных аппаратов и аксессуаров XIX-XX веков. На экспозицию в музей попали только 500.

- Глядя на раритетные телефоны, возвращаешься в прошлое. У нас представлены аппараты из различных стран – Швейцария, Америка, Франция, Италия, СССР. Они отражают первые 100 лет в истории проводной телефонии: от самых первых трубок Белла конца XIX века, не имевших даже звонка, до стильных дисковых и кнопочных аппаратов второй половины ХХ века, - рассказывает Тамара Урумян, экскурсовод Музея истории телефона.

Впервые патент на телефон был выдан Александру Беллу в 1876 году в Америке. Говорить и слушать нужно было в одну и ту же трубку, перенося ее от рта к уху. Потом появились две отдельные трубки. Понимая, что даже двухминутный разговор может утомить даму, был придуман специальный подлокотник.

Телефоны быстро появились и в Европе – идею скопировал и доработал Вернер Сименс. Аппараты стали выпускать в Германии, а уже в 1877 году модель по прозвищу «гантель» взяла на вооружение имперская почта.

Впервые патент на телефон был выдан Александру Беллу в 1876 году в Америке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модными телефоны стали при шведе Ларсе Магнусе Эрикссоне. Для создания корпуса использовали дуб или деревянные детали из грецкого ореха, добавляли украшения, роспись. Это были настоящие произведения искусства. Один из красивых, представленных в музее, телефон на алюминиевых ножках в виде Эйфелевой башни.

- Самые изысканные телефоны выпускали во Франции, у них были популярны аппараты-стойки, получившие меткое прозвище «подсвечники», - рассказывает Тамара Урумян.

- А в России, когда стали выпускать телефоны?

- Появились в самом начале 1880-х годов, они назывались «столовые» и «стенные». Аппараты были громоздкие, но к этому времени в телефонах уже появились наушник и микрофон.

Музей истории телефона на Садовой-Кудринской улице открылся четыре года назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дворянская мода на телефоны в Москве

Активно пользоваться телефонами в Москве стали с 1881 года, когда на Кузнецком мосту начала работу международная телефонная компания Белла. Первыми абонентами стали 26 человек, среди них была семья кондитеров Абрикосовых и владелец Московского страхового общества. Через год в Москве был 371 абонент.

Телефон становится элементом моды, он появляется во всех дворянских особняках. «Игрушка» недешевая – в год нужно было платить 250 рублей, когда меховое манто стоило 85 рублей. После появления шведских аппаратов в 1901 году телефонная связь подешевела в три раза.

- А хотите попробовать себя в роли «телефонной барышни»?

- Конечно. А как?

- Двух абонентов вручную соединяли и разъединяли телефонистки на телефонной станции. На работу брали девушек ростом от 165 сантиметров, сразу спрашивали о стрессоустойчивости, потому что качество связи тогда еще было плохим, абоненты часто не слышали друг друга и нервничали.

Меня усадили за коммутатор на 40 номеров, и показали, как нужно отвечать и переключать линии, чтобы люди могли услышать друг друга. После окончания разговора мне предстояло вспомнить очередность действий с проводами и сделать все в обратном порядке. Непросто.

В год за телефон нужно было платить 250 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские телефоны буквально разрывались от звонков 22 июня 1941 года. С началом войны телефонные провода стали системой стратегической важности.

- Дедушка нашего коллекционера во время войны служил шофером связной машины. Александр Окунев был награжден за оперативное выполнение приказов, касающихся связи и информации, - вспоминают в музее.

- Наверное, это тоже послужило стимулом для Виталия Езопова, который увлекся коллекционированием телефонов?

- Отчасти да.

Трубки для «Титаника», королевы и Гагарина

В витринах экспозиции и аппараты с прозвищами «кобра» и «копыто», аппарат со встроенным таймером разговора, чтобы не превышать лимит тарифа. Есть даже телефоны для кораблей.

- Владельцу музея удалось выкупить у коллекционера в Стокгольме телефон, который предназначался для «Титаника». Но несколько аппаратов оказались лишними и их отложили. Таким образом, они остались целыми и не ушли на дно вместе с кораблем, - рассказывает экскурсовод.

Одно из удивлений, когда предлагают посмотреть первый мобильный телефон. Это огромная металлическая коробка весом около 10-15 кг, в ней расположена трубка и провод, который нужно включить в розетку.

- Это было большое достижение 1930 года, что телефон можно было взять с собой. Экстренные службы могли передать важные сообщения, - отмечают в музее.

Дедушка современных айфонов - мобильный телефон весом в 10 кг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На экспозиции представлены модели телефонов, которые использовали Николай II, королева Великобритании. Для правительственной связи подбирали аппараты английского производства – такие телефоны были и у Черчилля, и у Хрущева. Правда, для российского правительства телефоны были изготовлены с советской символикой.

Один из подобных аппаратов появился у космонавта Юрия Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Революцию в телефонной отрасли в 1956 году сделала шведская компания «Л.М. Эриксон», они выпустили новую модель, которую позже прозвали «коброй». Телефон имел вид трубки с утолщенным основанием, в котором был спрятан диск с цифрами. Он весил всего 400 грамм. Модный телефон выпускали в разных цветах – всего их было 18. Один из аппаратов появился даже у космонавта Юрия Гагарина.

- Современные телефоны пока не собираем, но модели 90-х, 2000-х уже стали коллекционировать. Нам один из посетителей даже принес уникальный документ «Разрешение на использование мобильного телефона», которое выдавали всего лет 20 назад, - рассказывает Тамара Урумян.

Интересные факты

- первым российским изобретателем телефона для корабельной системы считают Евгения Колбасьева. Он сам был капитаном 1 ранга Российского императорского флота. Его телефоны использовались для связи с водолазом,

- изобретения Павла Голубицкого в России оценили не сразу, зато французы признали четырехполюсный телефон. Сам же Голубицкий организовал в Почуево Калужской области телефонную мастерскую, исследовательскую лабораторию и закрепил патентами свои достижения,

- в 1892 году в телефонах появились громоотводы, чтобы позволяло говорить даже в грозу,

- в 1915 году американцы придумали первый настольный таксофон, в который нужно было бросать монеты, по звону телефонистка понимала, какие монеты попали в специальный приемник (25, 10 или 5 центов),

- черные телефоны были дешевле, чем такие же модели, выполненные в цвете слоновой кости.

Где: Садовая-Кудринская улица, 19 строение 2. Станция метро «Маяковская».

Когда: понедельник – выходной, четверг – с 12.00 до 20.00, в остальные дни – с 10.00 до 18.00.

Стоимость: взрослый билет – 200 рублей, детский – 100 рублей. Экскурсия – 1500 рублей (до трех человек), 2000 рублей (от четырех до восьми человек), по вторникам экскурсии бесплатно.