После реконструкции стадион «Торпедо» в Москве проведет первые матчи в 2025 году

Первые матчи на обновленном стадионе пройдут в 2025-м. Фото: mos.ru

Один из старейших стадионов столицы - «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова - скоро вновь заполнится футбольными фанатами. Масштабная реконструкция арены продлится до конца 2024 года. А первые матчи пройдут здесь в 2025-м.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня, 10 февраля, новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» и сообщил подробности реконструкции одноименного стадиона.

«В районе Симоновской набережной на месте промышленных территорий развивается большое строительство, - сказал Собянин. - По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строится жилой район, поликлиники, школы, детсады - и большой спортивный кластер, ядром которого будет знаменитый на всю страну и на весь мир стадион имени Стрельцова. Он будет сделан уже по современным стандартам, увеличено количество трибунного пространства, создано несколько тренировочных полей».

Фото: mos.ru

По его словам, рядом приведут в порядок Симоновскую набережную, переходящую в Крутицкую набережную и соединенную с набережной Марка Шагала.

«В городе создается новая транспортная магистраль, которая соединит с центром столицы вновь формируемые жилые районы, - отметил мэр. - Мы получим еще первоклассную набережную для отдыха и прогулок москвичей».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Обновление спортивного кластера на Восточной улице в Москве началось с открытия в 2021 году нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Торпедо». В трехэтажном здании разместились:

- универсальный игровой зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу;

- зал для бокса и тренажерный зал;

- зал для борьбы и тренажерный зал.

Комплекс рассчитан на занятия спортсменов-воспитанников физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы», Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и СШОР №49 «Тринта» имени Равинского.

Теперь во время комплексной реконструкции обновят исторический стадион «Торпедо». Его построили в 1959 году в качестве тренировочного поля для футбольной команды завода ЗиЛ – московского «Торпедо».

На современной футбольной арене будут проводить соревнования всероссийского и международного уровня, а также матчи по регби.

Фото: mos.ru

Количество мест на центральной арене увеличится на 1600 - сюда смогут прийти до 15 тысячи зрителей. По проекту:

- на игровом поле уложат искусственный газон;

- рядом со стадионом обустроят одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro;

- откроют музей футбольного клуба «Торпедо Москва», магазин клубной атрибутики;

- создадут инфраструктуру для детской футбольной академии «Торпедо».