Приложение «Метро Москвы» запускает продажу билетов на междугородние и международные автобусы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Билет на автобус, отправляющийся из Москвы в другие города и даже страны, теперь можно купить в мобильном приложении «Метро Москвы». Больше не нужно толкаться в очередях у кассы, тратить время и волноваться о своём здоровье, особенно в сезон вирусных инфекций. Чтобы оформить билет, достаточно смартфона с последней версией приложения (Google Play, App Store). Напомним, приложение «Метро Москвы» можно загрузить на гаджеты на базе iOS и Android.

«Задача, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин, - обеспечить пассажирам самый высокий уровень сервиса на любом виде транспорта, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Благодаря переводу столичных автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которые доступны пассажирам подземки. Среди них- бесплатный Wi-Fi, обновленная навигация, новые точки продажи билетов и информационная стойка на автовокзале «Центральный», а теперь ещё и возможность купить билет через приложение».

НА ЗАМЕТКУ

Для покупки билета нужно:

- открыть личный кабинет в приложении «Метро Москвы»;

- выбрать категорию «Купить билет» в разделе «Междугородние автобусы». Этот раздел можно найти и во вкладке «Город»;

- выбрать направление и дату, нужный рейс;

- заполнить данные о пассажире, на имя которого оформляется билет;

- оплатить онлайн-покупку;

- в личном кабинете скачать билет, чтобы показать его при посадке в автобус на автовокзале.