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11 февраля 2022 8:50

В Москве изнасиловали дочь нефтяного магната

Девушка выпивала и употребляла наркотики в гостях, а на утро обратилась в полицию
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Заявительница сообщила, что обнаружила следы полового акта, на который не давала согласия.

Заявительница сообщила, что обнаружила следы полового акта, на который не давала согласия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию района Хамовники в Москве позвонила 21-летняя Карина (имя изменено) и сообщила об изнасиловании. Позже девушка сама пришла в отделение и написала заявление. Она рассказала, что вечером прошлого дня её пригласил к себе знакомый по имени Антон (имя изменено). Карина согласилась, весь вечер молодые люди весело проводили время и выпивали. Кроме того, девушка помнила, что помимо алкоголя она употребляла какой-то порошок. Но что это было точно, она сказать не могла. Карина не помнила, что было после. Но утром она проснулась в той же квартире полностью обнаженной и поняла, что её изнасиловали.

— Поступило заявление от 21-летней гражданки, о том что она проснулась полностью раздетой на съемной квартире её знакомого, где ранее распивала спиртные напитки и употребляла неизвестные вещества. Заявительница сообщила, что обнаружила следы полового акта, на который не давала согласия, — сообщил источник kp.ru

Полицейские стали проводить проверку. В том числе оперативники начали собирать информацию о самой пострадавшей. Сначала девушка не хотела рассказывать о себе. Но в процессе опроса выяснилось, что Карина является студенткой Дипломатической Академии МИД и дочерью нефтяного магната. Её отец владеет несколькими крупными компаниями, составляющими целый бизнес комплекс. Одна из них заниматься добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов и разведочным бурением. Три других поставляют и продают машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства.

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