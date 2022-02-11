В Москве изнасиловали дочь нефтяного магната

Заявительница сообщила, что обнаружила следы полового акта, на который не давала согласия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию района Хамовники в Москве позвонила 21-летняя Карина (имя изменено) и сообщила об изнасиловании. Позже девушка сама пришла в отделение и написала заявление. Она рассказала, что вечером прошлого дня её пригласил к себе знакомый по имени Антон (имя изменено). Карина согласилась, весь вечер молодые люди весело проводили время и выпивали. Кроме того, девушка помнила, что помимо алкоголя она употребляла какой-то порошок. Но что это было точно, она сказать не могла. Карина не помнила, что было после. Но утром она проснулась в той же квартире полностью обнаженной и поняла, что её изнасиловали.

— Поступило заявление от 21-летней гражданки, о том что она проснулась полностью раздетой на съемной квартире её знакомого, где ранее распивала спиртные напитки и употребляла неизвестные вещества. Заявительница сообщила, что обнаружила следы полового акта, на который не давала согласия, — сообщил источник kp.ru

Полицейские стали проводить проверку. В том числе оперативники начали собирать информацию о самой пострадавшей. Сначала девушка не хотела рассказывать о себе. Но в процессе опроса выяснилось, что Карина является студенткой Дипломатической Академии МИД и дочерью нефтяного магната. Её отец владеет несколькими крупными компаниями, составляющими целый бизнес комплекс. Одна из них заниматься добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов и разведочным бурением. Три других поставляют и продают машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства.