В 2021 году в Москве побывали 16,9 миллиона туристов

Лучших работников столичной туриндустрии и спорта отметили наградами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День зимних видов спорта отмечается в нашей стране в первые выходные после 7 февраля - даты открытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России.

Накануне этой даты в столице наградили лучших работников туриндустрии и спорта.

«Поздравляю вас с заслуженными премиями Москвы в области спорта, физкультуры, туризма, - сказал сегодня, 11 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии награждения лауреатов. - Вручение премий происходит на фоне Олимпийских игр в Пекине, и сегодня каждый пятый член сборной России - это воспитанник московской спортивной школы в самом широком смысле слова. И в том, что у нас появились эти спортсмены, во многом и ваша заслуга - тех, кто находится сегодня в этом зале. Спасибо вам огромное!».

Мэр напомнил, что из-за пандемии спорт и туризм, как и многие другие отрасли, оказались в сложной ситуации. Однако в развитие спорта продолжают вкладываться не только федеральные и московские власти, но и частные инвесторы. Желающих строить в столице физкультурно-оздоровительные комплексы меньше не становится.

«Десятки, сотни объектов физкультуры и спорта вводят в городе, и в ближайшие годы планируется большая программа практически по всем видам спорта, - отметил Собянин. - Сегодня в Москве почти 30 тысяч различных спортивных сооружений, начиная от таких, как «Лужники», и заканчивая небольшими дворовыми спортплощадками. За год более 5 тысяч наград у москвичей на соревнованиях всероссийских и международного уровнях. Это гигантский объем. В Москве 5 миллионов человек регулярно занимаются физкультурой и спортом, без которых уже невозможно представить москвичам жизнь в нашем городе. Это, конечно, во многом и ваша заслуга. Огромное вам спасибо за тот труд, который вы вкладываете каждый день, душу, которую вы вкладываете в свою работу».

КОГО НАГРАДИЛИ

Ежегодные премии Москвы в области физической культуры, спорта и туризма присуждаются с 2003 года за наиболее значимые достижения. За это время награды получили 286 человек, в том числе 159 – в номинации «Физическая культура и спорт» и 127 – в номинации «Туризм».

Лауреатами премии 2021 года стали 23 человека. Среди них – фигуристы Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры Московского среднего специального училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского. Сегодня в Олимпиаде в Пекине участвуют их воспитанники – призеры чемпионатов мира и Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Еще один лауреат с мировым именем – Дарья Тарасова, заслуженный мастер спорта России, тренер по ушу Центра спорта и образования «Московская экспериментальная школа». Её ученики – победители и призеры первенств России, Европы и мира.

Среди награждённых в этом году - сотрудники администрации Московского зоопарка, столичных спортивных центров, отеля и туристической компании.

ЦИФРЫ

В 2021 году в Москве появилось порядка 1,3 тысячи новых общедоступных спортивных зон. Помимо этого, как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, в 2021 году после сложного 2020-го заметно оживилась сфера туризма. Столицу посетили 16,9 миллиона туристов, что на 24% больше, чем в 2020 году.