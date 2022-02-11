Московские парки готовят площадки для проекта "Уличный артист"

Уличных артистов в столице можно встретить во многих общественных местах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна в парках в этом году будет музыкальной благодаря проекту "Уличный артист" - московские коллективы и сольные исполнители, танцоры, актеры и мимы получат возможность давать двухчасовые концерты. Хаотичные уличные выступления артистов в парках москвичи видели и раньше. Рассказываем в чем особенность нового творческого проекта, который пройдет в 17 парках Москвы.

Классика или хип-хоп: каждому парку свое

Уличных артистов в столице можно встретить во многих общественных местах - возле станций метро, на Арбате, возле Кузнецкого моста. Выступают в теплое время и в парках, но для этого артистам нужно было отправлять заявки и согласовывать выступления. Авторы проекта "Уличный артист в парках" решили упростить процесс выступлений - артистам достаточно будет один раз подать заявку и выступить перед жюри на живых прослушиваниях.

- Подать заявку и принять участие в проекте можно до 14 февраля включительно, - рассказали в Московском продюсерском центре. - Для артистов — это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков — отлично провести время и получить новый культурный опыт, для самих парков — разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей.

Отбор артистов будет проходить в несколько этапов. На первом этапе до 14 февраля необходимо заполнить анкету на сайте Моспродюсер и приложить к ней ссылки на две видеозаписи своих выступлений.

- Подать заявки могут артисты и творческие коллективы, независимо от их опыта выступлений на улицах, - рассказали в Московском продюсерском центре.

- Какие жанры?

- Будем рассматривать всех желающих. Ограничений нет, только по безопасности контента. Планируем отобрать около 200 сольных артистов и коллективов. Им предстоит выступить вживую.

На прослушиваниях будут находиться представители 17 парков-участников проекта. Они будут отбирать музыкантов и артистов, которые подойдут для аудитории их парка. Классическое направление подойдет для сада "Эрмитаж", на территории которого находятся сразу театры "Эрмитаж", "Новая опера", "Сфера" и летняя симфоническая эстрада. А для Парка Горького, куда приходит гулять много молодежи, подберут модных исполнителей.

Концерт на два часа

Музыканты и танцоры, которые пройдут отбор и получат аккредитацию, смогут бронировать выделенные им площадки для выступлений с 1 мая до конца лета на портале mos.ru.

- Там будет указан перечень парков, которые примут участие в проекте. На сегодняшний день заявлено 17 парков, которые входят в объединение "Мосгорпарк". Среди них Парк Горького, Сад "Эрмитаж", Кузьминки-Люблино, Сад имени Баумана и другие, - рассказали в Московском продюсерском центре.

В настоящее время в парках подбирают локации, где исполнители смогут выступать. Это будут пешеходные зоны и беседки. Артисты смогут выступать в разных парках, но одно выступление не более двух часов.

Уличные музыканты, как правило, за выступление хотят получить небольшой гонорар. Для этого ставят шляпу для сбора денег.

- По правилам проекта это не запрещено. Но недопустимо привлечение человека, который будет ходить с шляпой и подходить к посетителям парка. Это должны быть добровольные пожертвования. Если человек захочет, то сам оставит деньги, - сказали организаторы.

Кстати

"Музыка в метро" перестала звучать из-за ковида

Живой музыкой пассажиров метро с 2016 года радовали участники проекта "Музыка в метро". Но сейчас никто не поет и не играет.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проект временно приостановлен, - сообщили в Московском метро.

Артисты получали разрешение на выступления на конкурсной основе. На открытии проекта выступала группа "Градусы", солист которой в свое время и сам начинал свою карьеру, как уличный артист.

- Мы пели в переходе возле станции "Арбат". У нас был коллектив с друзьями. Много не зарабатывал, но нам хватало, - рассказал kp.ru Роман Пашков, солист группы "Градусы".

Артист рассказал, что до пандемии часто ездил в метро и видел музыкантов. На своем опыте знал, что творческим людям хочется свободы, а проект "Музыка в метро" как раз позволял музыкантам играть легально.