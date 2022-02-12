Москва подарит влюбленным предвесенье: какой будет погода 14 февраля 2022

Природа подарит москвичам в День влюбленных свою «валентинку» - настоящую репетицию весны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москвичей ждет приятный подарок к 14 февраля – погодные явления, напоминающие весну. Высокий температурный фон, еще и в условиях солнечных окон, усилит мнимые ощущения весны. Синоптики говорят, что в День влюбленных столица подарит предвесенье. В метеобюро «Фобос» объяснили, что это такое.

Февраль в этом году не только по словам синоптиков, но и по ощущениям горожан теплее положенного. Удерживаться такие теплые позиции будут до конца месяца.

- Несмотря на то, что в выходные немного похолодает и даже не обойдется без слабого снега. В начале следующей недели выглянет солнце, что увеличит суточные колебания температуры. Воздух прогреется до 0…+2 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В столице ожидается предвесенье – пора зимы, предшествующая наступлению весны. Очевидны все признаки весны: сугробы усохнут на пару сантиметров – с 45 до 43 см, выглянет солнце, появится мартовское ощущение тепла. Природа подарит москвичам в День влюбленных свою «валентинку» - настоящую репетицию весны. Температура 14 февраля будет выше положенного на 6-8 градусов, ожидается плюсовая температура – около +2… +3 градусов.

Кстати

Холодные выходные

Погодные условия в выходные, 12 и 13 февраля, будут формироваться на фоне более холодного циклона. Будет облачно, ожидается кратковременный снег, возможна гололедица. Температура воздуха от 0 до -2 градусов.