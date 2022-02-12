Собянин выделил 7,3 млрд рублей на модернизацию Люберецких очистных сооружений

Решение о проведении масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений было принято в 2020 году Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Масштабная реконструкция Люберецких очистных сооружений пройдет в пять этапов. Для реализации экологической модернизации было выделено 7,3 млрд рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение о проведении масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений было принято в 2020 году.

- Модернизация Люберецких очистных сооружений улучшит экологическую ситуацию в бассейне Москвы-реки. Реализация комплекса мероприятий по устранению неприятных запахов значительно улучшит качество жизни порядка 2 млн жителей Москвы и области, которые в зависимости от направления ветра периодически оказывались в зоне неприятных запахов, - рассказали в мэрии Москвы.

Люберецкие очистные сооружения находятся в Некрасовке. Это один из крупнейших природоохранных комплексов в Европе. После модернизации улучшится качество очистки сточных вод, повысится энергоэффективность, будет внедрена безотходная технология производства, а также снизится количество выбросов дурнопахнущих веществ.

Реконструкция Люберецких очистных сооружений пройдет в пять этапов, работы проводятся без остановки производственной деятельности. Первый этап, в рамках которого построили здание механической очистки стока, завершен в марте прошлого года. Возведены также в рамках второго этапа сооружения биологической очистки воды. Реконструирован главный машинный зал.

Впереди еще три этапа. Предстоит строительство сооружений удаления фосфора и азота в возвратных потоках после обезвоживания осадка сточных вод, а также строительство второго блока очистных сооружений.

- Финальным этапом станет строительство сооружений обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового излучения производительностью 1 млн куб.м в сутки, - рассказали в мэрии Москвы.