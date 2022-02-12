Оказался случайно рядом: один из обвиняемых в нападении на кассиршу под Истрой отказался признавать вину

Один из задержанных решил отказаться от признательных показаний, хотя ранее признал свою вину. Фото: Кадр видео

Убийство женщины, которая работала кассиром в магазине, произошло три дня назад. За эти дни успели задержать подозреваемых – четыре приезжих из Таджикистана. Один из мужчин решил отказаться от признательных показаний, хотя ранее признал свою вину. Следователи продолжают расследование громкого нападения, повлекшего смерть сотрудницы магазина.

Вошли через «черный вход»

Бандиты ворвались в магазин в Истре, село Новопетровское, в ночное время с 8 на 9 февраля. Трое неизвестных в черных масках проникли в магазин через вход, который используют для разгрузки товара. Кассир 51-летняя Людмила Вяткина попыталась остановить мужчин, стала спрашивать, что им нужно. А нужны им были деньги, и чтобы женщина не мешала им осуществить свой план. В магазине в другом помещении в это время была директор Наталья Пашкова, она ждала мужа Сергея, который должен был забрать ее домой на машине.

- Мужчины в балаклавах были вооружены рукоятями от топора. Они совершили нападение на директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира. Нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

В сейфе на то момент было небольшая сумма – по данным следователей около 71 тысячи рублей. Позже появилась информация, что грабители унесли 205 тысяч рублей.

Мужчины вышли из магазина, сели в автомобиль, где их ждал четвертый соучастник и скрылись.

Бандиты ворвались в магазин в Истре, село Новопетровское, в ночное время с 8 на 9 февраля. Фото: Кадр видео

Смертельная смена

От полученных телесных повреждений продавец-кассир Людмила Вяткина скончалась на месте. Когда врачи скорой помощи прибыли на место, то не смогли ее вернуть к жизни.

- Людмила была обычным продавцом-кассиром. Недавно она отметила День рождения, разве могла она тогда подумать, что эта вечерняя смена в магазине для нее окажется смертельной. Хорошая женщина, а нападающие ей все в сыновья годятся – по 19 и 25 лет, - рассказала следователям Александра, коллега погибшей.

От полученных телесных повреждений продавец-кассир Людмила Вяткина скончалась на месте Фото: СОЦСЕТИ

Выжить директору магазину Наталье Пашковой удалось чудом, ведь в момент нападения за ней приехал 52-летний муж. Налетчики принялись избивать и его. У супругов переломы и рваные раны головы. Обоих госпитализировали в истринскую больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

В эту же ночь следователи осмотрели магазин, припаркованные машины возле магазина оказались с проколотыми колесами. Преступники предусмотрели, что если кто-то решится их догонять, то просто не сможет поехать. Однако полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения магазина и по горячим следам задержали всех подозреваемых – они успели доехать до деревни Чесноково, которая расположена в 50 км от места нападения.

Нападающие оказались приезжими из Таджикистана - это Хабибулл Мухамадиев, Зафар Худойкулов, Назиркул Бобокулов и Акбарали Бурхонов. Возраст мужчин от 19 до 24 лет.

- В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

- Они сознались еще в несколько нападениях?

- Да, по двумя эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского городского округа.

- Один из нападавших ранее работал в супермаркете?

- Да, поэтому он был осведомлен о внутренних процессах работы сетевых магазинов.

Подозреваемые - граждане Таджикистана.

Нелегалы и отказ от слов

Следователи предъявили четырем гражданам обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. По статье «Разбой» наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, а по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - до 15 лет тюрьмы.

- Выяснилось, что двое мужчин прибывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу, так как нарушено миграционное законодательство, - рассказал источник в правоохранительных органах.

- Один из подозреваемых отказался от слов и уже отрицает свою вину?

- Изначально свою вину признали все обвиняемые. Но сейчас Зафар Худойкулов отказался от признательных показаний.

- Но ведь он был в тот вечер на месте нападения?

- Сказал, что оказался там случайно. Совпадение такое.

Следователи продолжают расследование громкого нападения, повлекшего смерть сотрудницы магазина. Фото: Кадр видео

Обвиняемый также решил обжаловать решение суда, он считает, что его незаконно заключили под стражу.

Следователи продолжают собирать доказательную базу. В магазине были обнаружены орудия преступления, на видеозаписях запечатлены все участники. При обыске жилья были обнаружены похищенные из сейфа магазина деньги. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, амбулаторные психолого-психиатрические и генетические.