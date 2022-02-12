Оказался случайно рядом: один из обвиняемых в нападении на кассиршу под Истрой отказался признавать вину

Один из задержанных решил отказаться от признательных показаний, хотя ранее признал свою вину.
Фото: Кадр видео
Убийство женщины, которая работала кассиром в магазине, произошло три дня назад. За эти дни успели задержать подозреваемых – четыре приезжих из Таджикистана. Один из мужчин решил отказаться от признательных показаний, хотя ранее признал свою вину. Следователи продолжают расследование громкого нападения, повлекшего смерть сотрудницы магазина.
Бандиты ворвались в магазин в Истре, село Новопетровское, в ночное время с 8 на 9 февраля. Трое неизвестных в черных масках проникли в магазин через вход, который используют для разгрузки товара. Кассир 51-летняя Людмила Вяткина попыталась остановить мужчин, стала спрашивать, что им нужно. А нужны им были деньги, и чтобы женщина не мешала им осуществить свой план. В магазине в другом помещении в это время была директор Наталья Пашкова, она ждала мужа Сергея, который должен был забрать ее домой на машине.
- Мужчины в балаклавах были вооружены рукоятями от топора. Они совершили нападение на директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира. Нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.
В сейфе на то момент было небольшая сумма – по данным следователей около 71 тысячи рублей. Позже появилась информация, что грабители унесли 205 тысяч рублей.
Мужчины вышли из магазина, сели в автомобиль, где их ждал четвертый соучастник и скрылись.
Бандиты ворвались в магазин в Истре, село Новопетровское, в ночное время с 8 на 9 февраля.
Фото: Кадр видео
От полученных телесных повреждений продавец-кассир Людмила Вяткина скончалась на месте. Когда врачи скорой помощи прибыли на место, то не смогли ее вернуть к жизни.
- Людмила была обычным продавцом-кассиром. Недавно она отметила День рождения, разве могла она тогда подумать, что эта вечерняя смена в магазине для нее окажется смертельной. Хорошая женщина, а нападающие ей все в сыновья годятся – по 19 и 25 лет, - рассказала следователям Александра, коллега погибшей.
От полученных телесных повреждений продавец-кассир Людмила Вяткина скончалась на месте
Фото: СОЦСЕТИ
Выжить директору магазину Наталье Пашковой удалось чудом, ведь в момент нападения за ней приехал 52-летний муж. Налетчики принялись избивать и его. У супругов переломы и рваные раны головы. Обоих госпитализировали в истринскую больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.
В эту же ночь следователи осмотрели магазин, припаркованные машины возле магазина оказались с проколотыми колесами. Преступники предусмотрели, что если кто-то решится их догонять, то просто не сможет поехать. Однако полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения магазина и по горячим следам задержали всех подозреваемых – они успели доехать до деревни Чесноково, которая расположена в 50 км от места нападения.
Нападающие оказались приезжими из Таджикистана - это Хабибулл Мухамадиев, Зафар Худойкулов, Назиркул Бобокулов и Акбарали Бурхонов. Возраст мужчин от 19 до 24 лет.
- В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.
- Они сознались еще в несколько нападениях?
- Да, по двумя эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского городского округа.
- Один из нападавших ранее работал в супермаркете?
- Да, поэтому он был осведомлен о внутренних процессах работы сетевых магазинов.
Подозреваемые - граждане Таджикистана.
Следователи предъявили четырем гражданам обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. По статье «Разбой» наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, а по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - до 15 лет тюрьмы.
- Выяснилось, что двое мужчин прибывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу, так как нарушено миграционное законодательство, - рассказал источник в правоохранительных органах.
- Один из подозреваемых отказался от слов и уже отрицает свою вину?
- Изначально свою вину признали все обвиняемые. Но сейчас Зафар Худойкулов отказался от признательных показаний.
- Но ведь он был в тот вечер на месте нападения?
- Сказал, что оказался там случайно. Совпадение такое.
Следователи продолжают расследование громкого нападения, повлекшего смерть сотрудницы магазина.
Фото: Кадр видео
Обвиняемый также решил обжаловать решение суда, он считает, что его незаконно заключили под стражу.
Следователи продолжают собирать доказательную базу. В магазине были обнаружены орудия преступления, на видеозаписях запечатлены все участники. При обыске жилья были обнаружены похищенные из сейфа магазина деньги. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, амбулаторные психолого-психиатрические и генетические.