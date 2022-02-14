Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
14 февраля 2022 8:00

На катке ВДНХ в прямом эфире в День всех влюбленных играют свадьбу на коньках

А корреспонденты «КП» общаются с гостями и спрашивают, нужно ли отмечать западное торжество
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В День всех влюбленных на площадке сыграют свадьбу

В День всех влюбленных на площадке сыграют свадьбу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 февраля с 13:00 по московскому времени видеоотряд медиахолдинга «Комсомольская правда» отправился на ВДНХ. Здесь работает каток-гигант — самый большой в Москве. В День всех влюбленных на площадке сыграют свадьбу: жених, невеста и регистратор из ЗАГСа будут на коньках. А мы покажем это в прямом эфире. Трансляция идет на сайте kp.ru и во всех наших соцсетях: VK, Facebook, «Одноклассники», Дзен, «ТикТоке».

После окончания регистрации мы будем общаться с гостями ВДНХ. Поговорим о теме, которая ежегодно раскалывает наше общество на два лагеря: отмечать россиянам День святого Валентина или это чуждый нам праздник? К общению можете присоединиться и вы. Оставляйте комментарии под трансляцией в соцсетях или этой публикацией. Мы постараемся их озвучить. А ещё можно слать добродушные приветы и признания в любви.

Во время стрима расскажем о необычных свадьбах Москвы, местах, где их играли, традициях Дня всех влюбленных и его истории.

КАРТИНА ДНЯ