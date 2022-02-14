В 2022 году реконструкция начнется в 100 районных поликлиниках Москвы

Устаревшие здания фактически полностью перестроят и оснастят новейшей медтехникой. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице продолжается масштабная реконструкция районных поликлиник. Напомним, большинство старых зданий фактически полностью перестраивают. При этом меняют не только планировку, но и закупают современную медтехнику, добавляют лечебные и диагностические услуги, создают комфортные зоны для пациентов и врачей.

Среди только что обновлённых и открытых для посетителей зданий - филиал №4 городской поликлиники №191 на Амурской улице в районе Гольяново и филиал №2 детской городской поликлиники №12 в Орехово-Борисово Северном.

«В Москве с каждым месяцем все более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник Москвы, - сказал сегодня, 14 февраля, мэр столицы Сергей Собянин на открытии зданий после реконструкции. - Это самая большая программа за всю историю Москвы, включая не советское время. Такие объемы реконструкции и капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции 100 поликлиник. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68. Таким образом, 200 поликлиник будет включено в работу, чтобы мы уже видели четкий график их реконструкции до 2024 года».

По его словам, программа обновления поликлиник необходима и врачам для работы в комфортных условиях, и посетителям, получающим новый сервис и ещё больше комфорта.

Мэр поблагодарил врачей поликлиник за работу в дни вспышки «омикрона».

«Сегодня, когда заболеваемость уже идет спад, мы можем с уверенностью сказать, московские поликлиники выдержали этот удар и оказали необходимую медицинскую помощь всем, кто обращался к вам, - отметил Собянин. - С сегодняшнего дня надо восстанавливать плановую помощь, больше оказывать внимания пожилым людям, посещать их на дому, даже если легко болеют. Я думаю, что через неделю мы вообще вернемся к нормальной работе».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время комплексной реконструкции поликлиники на Амурской улице в здании:

- построили новый фасад;

- заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола;

- установили лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки;

- выполнили отделку кабинетов, процедурных, лабораторий и общественных зон;

- закупили 1,2 тысячи единиц современного медоборудования, медицинской мебели и инструментов.

Все поликлиники реконструируют по новому московскому стандарту. В него входят:

- поставка лечебной и диагностической техники и обучение персонала;

- удобная навигация и размещение кабинетов, чтобы уменьшить очереди и время ожидания приема;

- реорганизация пространства в зданиях, которые не требуют реконструкции.

ПЛАНЫ

В программе реконструкции участвуют более 200 зданий столичных поликлиник, в том числе 137 поликлиник первой очереди и порядка 70 зданий второй очереди.

В 2020-2022 годы обновили 34 здания общей площадью более 110 тысяч квадратных метров.

В 2022 году начнут реконструкцию 101 здания амбулаторно-поликлинических учреждений. Сейчас ремонт идёт в более чем 50 корпусах.

Кроме того, планируют построить порядка 30 новых зданий поликлиник в районах, где их не хватает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В районе Гольяново начинается переселение жителей по программе реновации. Сегодня мэр Сергей Собянин осмотрел построенную для новоселов многоэтажку на Щелковском шоссе.

«С этим домом началась программа реновации в Гольяново, - сказал Собянин. - Еще два дома строятся. Один будет построен уже в этом году. Следующий - в 2023 году. Потом уже, после сноса пятиэтажек, - вторая волна, третья волна. Надеюсь, все дома будут высокого качества».

В трёх первых новостройках реновации разместится более тысячи квартир. Во время благоустройства во дворах появятся игровые площадки и места отдыха, газоны, деревья и фонари. В кварталах также планируется создание плоскостных парковок, проездов и пешеходных маршрутов.

Напомним, по программе реновации в Москве новоселье отметят около миллиона москвичей. В списке на снос - 5 176 домов, в которых находится около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

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