Яндекс увеличит сумму на поддержку таксистов и курьеров в пандемию до 700 млн рублей

Яндекс анонсировал продление мер поддержки таксистов и курьеров на 2022 год. Если партнеры, которые берут заказы через сервисы Яндекса, заболеют коронавирусом, они смогут получить финансовую помощь от компании.

Помогать курьерам и водителям Яндекс начал в марте 2020-го — когда в стране начала расти заболеваемость коронавирусом. С тех пор сервис выделяет партнерам материальную поддержку — аналог больничных, ведь на время заболевания пациенту предписывают самоизоляцию, и человек лишается возможности работать. Общая сумма, выделенная Яндексом на меры поддержки с начала пандемии и с учетом продления финпомощи на 2022 год, составит уже 700 млн рублей.

Кроме России, на выплаты от Яндекса в случае заболевания могут рассчитывать партнеры из восьми стран: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Сербии и Эстонии.

Помимо финансовой помощи, Яндекс оказывает содействие таксопаркам и курьерским службам в организации пунктов бесплатной вакцинации, дезинфекции автомобилей. В столице водители-партнеры также могут приехать в специальный пункт и получить бесплатно средства индивидуальной защиты — маски и антисептик. А доставщикам их выдают в офисах курьерских служб или на улице, с помощью мобильных бригад Яндекса.

Наконец, компания продолжает информирование партнеров и пользователей о мерах безопасности. Таксистам, курьерам и пассажирам через приложение продолжат напоминать о соблюдении личных мер безопасности.