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Происшествия14 февраля 2022 19:45

В Люберцах хлопок газа выбил двери и окна в квартире жилого дома

Пострадал один человек
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хлопок газа произошел сегодня в пятиэтажном четырехподъездном доме в Люберцах. ЧП произошло на 1-м Панковском проезде в доме №21.

- В результате хлопка были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек, - сообщает прокуратура Московской области.

Пожара не возникло, поэтому помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

Пострадавший выжил, поэтому сотрудники Следственного комитета к делу также не привлекались.

По факту ЧП уже организовали проверку. Ею занимаются сотрудники Люберецкой городской прокуратуры.

- Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, - говорят в надзорном ведомстве.

Пострадали ли другие квартиры, и насколько серьезны травмы пострадавшего, пока не сообщается.

ЧППроисшествия: ЧП