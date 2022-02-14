В Люберцах хлопок газа выбил двери и окна в квартире жилого дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Хлопок газа произошел сегодня в пятиэтажном четырехподъездном доме в Люберцах. ЧП произошло на 1-м Панковском проезде в доме №21.
- В результате хлопка были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек, - сообщает прокуратура Московской области.
Пожара не возникло, поэтому помощь сотрудников МЧС не потребовалась.
Пострадавший выжил, поэтому сотрудники Следственного комитета к делу также не привлекались.
По факту ЧП уже организовали проверку. Ею занимаются сотрудники Люберецкой городской прокуратуры.
- Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, - говорят в надзорном ведомстве.
Пострадали ли другие квартиры, и насколько серьезны травмы пострадавшего, пока не сообщается.