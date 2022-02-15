Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
15 февраля 2022 9:59

В балетной школе танцоры избили 8-летнего мальчика

Балеруны отбили однокласснику обе руки
Артем ДЕГТЯРЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Информацию о происшествии со школьником врачи сразу передали в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку по факту избиения ребенка на территории учебного заведения.

Информацию о происшествии со школьником врачи сразу передали в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку по факту избиения ребенка на территории учебного заведения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в одну из больниц Москвы поступил 8-летний Иван В.* Утром мальчик очень не хотел идти на учебу, в балетную школу при колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Родители стали расспрашивать сына о причинах его настроения. Тогда Ваня признался, что накануне его сильно избили одноклассники. Ребенок побоялся рассказать родителям о случившемся и прятал синяки под одеждой.

«Медики диагностировали у юного танцора множественные поверхностные травмы обеих верхних конечностей. Врачи оказали ребенку необходимую помощь и отпустили восстанавливаться домой», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Информацию о происшествии со школьником врачи сразу передали в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку по факту избиения ребенка на территории учебного заведения.

Журналисты KP.RU связались с администрацией музыкально-театрального колледжа имени Вишневской, однако от каких-либо комментариев в учебном заведении отказались. Неизвестно, провели ли педагоги воспитательную беседу с балерунами-драчунами и отстранили ли их от занятий.

* Имена изменены

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ