В балетной школе танцоры избили 8-летнего мальчика

Информацию о происшествии со школьником врачи сразу передали в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку по факту избиения ребенка на территории учебного заведения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в одну из больниц Москвы поступил 8-летний Иван В.* Утром мальчик очень не хотел идти на учебу, в балетную школу при колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Родители стали расспрашивать сына о причинах его настроения. Тогда Ваня признался, что накануне его сильно избили одноклассники. Ребенок побоялся рассказать родителям о случившемся и прятал синяки под одеждой.

«Медики диагностировали у юного танцора множественные поверхностные травмы обеих верхних конечностей. Врачи оказали ребенку необходимую помощь и отпустили восстанавливаться домой», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Информацию о происшествии со школьником врачи сразу передали в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку по факту избиения ребенка на территории учебного заведения.

Журналисты KP.RU связались с администрацией музыкально-театрального колледжа имени Вишневской, однако от каких-либо комментариев в учебном заведении отказались. Неизвестно, провели ли педагоги воспитательную беседу с балерунами-драчунами и отстранили ли их от занятий.

* Имена изменены