Собянин: Город справился с зимой

Мэр отметил хорошую работу коммунальщиков по уборке снега и гололеда Фото: Иван МАКЕЕВ

Февраль 2022-го удивляет москвичей солнечной и по зимним меркам достаточно тёплой погодой. Уличные термометры показывают днём плюс 2 градуса и даже выше. Сугробы тают, воробьи чирикают уже совсем по-весеннему. Осталось всего две недели до марта. Самое время подводить первые итоги холодных месяцев.

«Эта зима была одной из самых сложных за последние годы, - сказал сегодня, 15 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра производственного комплекса «Очаково» ГБУ «Автомобильные дороги». - Большое количество снега, 2021 год вообще был самым холодным за последние 15 лет. Все это наложилось еще на пандемию, пик заболеваемости, которой был рекордным за все время. Несмотря на сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с уборкой города от снега, гололеда, наледи. И, конечно, справился с задачами надежного энергообеспечения. Зима еще не закончилась, но самый сложный период прошел, поэтому можно уже сказать о том, что город справился с зимой».

Собянин поздравил коллектив ГБУ «Автомобильные дороги» с 90-летием предприятия. Напомним, его работники отвечают за 40% дорог столицы - более 640 транспортных сооружений. Среди них – Садовое кольцо, Тверская улица, Третье транспортное кольцо, Ленинградский проспект, проспект Мира, Киевское шоссе, МКАД и другие центральные магистрали. Помимо этого, предприятие частично обслуживает и поселения Новой Москвы.

«Сегодня «Автомобильные дороги» эксплуатирует основные магистрали города, занимается уборкой, ремонтом, зелеными насаждениями, - напомнил мэр. - На предприятии работает более 30 тысяч человек. Десятки современных баз, современная техника. Это одно из самых лучших в мире предприятий по эксплуатации города. Я поздравляю вас с юбилеем, всех, кто работает в ГБУ «Автомобильные дороги». Огромное спасибо вам за тот труд, который вы дарите на благо города и москвичей».

ЦИФРЫ

За зиму 2021 - 2022 в Москве выпало 160 сантиметров снега при климатической норме за сезон 152 сантиметров. При этом 32 раза температура переходила через 0 градусов.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, каждый день на уборку снега с улиц и очистку крыш зданий выходят до 100 тысяч человек и более 10,5 тысяч машин дорожно-уборочной техники.

В столице работают 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных снеготаялок. За сутки они могут переплавить порядка 650 тысяч кубометров снега.

На случай возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях подготовлены:

- свыше 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад;

- 1,5 тысячи единиц специализированной техники;

- более 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения.

Кроме того, на ТЭЦ хранятся запасы резервного топлива:

- 395,2 тысячи тонн мазута;

- 360,4 тысячи тонн угля;

- 22,4 тысячи тонн дизельного топлива. Этого хватит для автономной работы теплогенерирующих пунктов Москвы зимой в течение семи суток.

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