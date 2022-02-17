В Москве открылся центр инновационных технологий в здравоохранении

Новейшие научные разработки для лечения и реабилитации пациентов, в том числе с коронавирусом, будет продвигать созданный в столице Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ). Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новейшие научные разработки для лечения и реабилитации пациентов, в том числе с коронавирусом, будет продвигать созданный в столице Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ).

«Пандемия показала, что, конечно, нужны новые технологии, новые организационные подходы к инновационным технологиям и препаратам в области медицины, - сказал сегодня, 17 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии центра. - Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата. Пандемия, помимо отрицательных историй, показала и позитивные тренды, когда можно в считанные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты».

Мэр уточнил, что созданный центр одновременно будет решать несколько важных задач.

«Во-первых, это одно «окно» для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного масштаба те инновации, которые предлагаются на рынке, - объяснил Собянин. - Во-вторых, содействие инновационным компаниям, которые в этом центре могут размещаться по льготной аренде и создавать кластер медицинских технологий».

При этом, как подчеркнул мэр, специалисты центра станут помогать и ведущим клиникам, внедряющим ноу-хау. Под своё «крыло» город возьмёт также занятые инновационными разработками в медицине университеты и институты.

«Все это, конечно, даст синергию для того, чтобы сделать рывок, новый шаг в развитии новых технологий медицины в Москве, - заявил Собянин. - Для этого используются все возможности московского здравоохранения».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ) с собственным медицинским технопарком разместился на проспекте Вернадского. Его резидентами уже стали 19 инновационных компаний, ведущих исследования и разработки в сферах генетических технологий, онкологии и искусственного интеллекта. В перспективе ноу-хау могут быть внедрены в московское здравоохранение.

Например, один из проектов посвящён диагностике трёх самых распространённых онкологических болезней, среди которых - колоректальный рак. Специалисты другой лаборатории придумали 3D-печать индивидуальных краниопластин для замещения дефекта костей черепа.

ЦИФРА

В 2022-2024 годах правительство Москвы потратит из городского бюджета 2,54 миллиарда рублей на поддержку научно-практических разработок и инноваций в сфере медицины.

На гранты для проведения клинических и экспериментальных исследований, создание высокотехнологичных препаратов уже поступило 186 заявок от 46 медучреждений.

Из них совет главных врачей при Департаменте здравоохранения Москвы одобрил 80 заявок (43%) от 35 учреждений. Среди получателей грантов - научно-исследовательские команды городских больниц № 40, № 52, № 67, НИИ имени Склифосовского, Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова и др.