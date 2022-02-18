Большая кольцевая линия метро в Москве: Станция «Марьина Роща» превратится в крупный транспортный узел

Станция станет частью крупного транспортно-пересадочного узла

На Большой кольцевой линии сегодня одновременно строятся десять станций. Одна из них - «Марьина Роща» на северо-восточном участке будущего маршрута.

«Мы запустили 22 станции БКЛ, еще осталось 10 станций, которые находятся в стадии интенсивного строительства, - сказал сегодня, 18 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции «Марьина Роща» БКЛ. - Большая часть строительных работ сделана. До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены».

Мэр отметил, что одним из важнейших участков кольца стал северо-восточный.

«На нем из семи станций четыре станции уже запущено, и три станции находятся в стройке, - напомнил Собянин. - «Марьина Роща» - одна из самых сложных. Она вся строится в закрытом контуре под землей. «Марьина Роща» находится в топе трех самых глубоких станций Москвы. Сюда ведёт самый длинный эскалатор - до 130 метров. Таких станций с такой сложностью в Москве практически не строится. Поэтому для того, чтобы часть помещений вывести наружу, построен один из самых больших в Москве вестибюлей».

По его словам, в этом месте появится крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В нем соединятся Люблинско-Дмитриевская линия метро, МЦД-2 и будущий МЦД-4, а также маршруты наземки.

Станция «Марьина Роща» превратится в крупный транспортный узел

ЧТО ДЕЛАЮТ

Длина северо-восточного участка БКЛ - 15,9 километра. На нем - 7 станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща», а также соединительная ветка в депо «Нижегородское». Сейчас строятся три станции - «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща».

«Марьина Роща» разместится вдоль 3-го проезда Марьиной Рощи на уровне 72 метров под землей. Единственный вестибюль станции выходит на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи, к соседним жилым домам и офисом, автобусным остановкам.

На станции поставят колонны выпуклой формы, напоминающие пузатые фарфоровые чайники. Мраморные плиты будут словно покрыты мелкими трещинами, с эффектом старины. А вестибюль с панорамными стёклами на стенах украсят шары из полированной нержавеющей стали. Их диаметр - 2,5 метра.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Станция станет частью крупного транспортно-пересадочного узла. Его общий пассажиропоток - до 100 тысяч человек в сутки. После открытия «Марьиной Рощи»:

- разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метро примерно на 14%, а также центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий;

- местные жители смогут сэкономить 10-15 минут при поездках в соседние районы;

- путешественникам станет проще добираться до Савёловского и Рижского вокзалов;

- свободнее станет на соседних с новой станцией улицах.

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