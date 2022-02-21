Цыпленок - птица перелетная

- Куда полетишь, когда вырастешь? - В Китай. - А я в Саудовскую Аравию.
Торговые марки «Петелинка» и «Куриное царство» по итогам 2021 года сохранили лидерство среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров. На-гора выдано 813 тысяч тонн продукции в живом весе, то есть около 13 % от всего промышленного производства мяса птицы в стране. Это следует из рейтинга Национального союза птицеводов. Прирост объемов - 19 тысяч тонн, или 2,4 %.
По экспорту мяса бройлеров черкизовцы занимают второе место среди российских компаний: в 2021 году за рубеж отправлено 62 тысячи тонн продукции. Курятина - основная часть экспорта компании: в 2021 году на нее пришлось более 70% от всех поставок на иностранные рынки. Основным покупателем остается Китай - туда компания поставляет в основном куриные лапы и крылья, очень востребованные на местном рынке. В прошлом году компания также нарастила отгрузки мяса птицы в страны СНГ, наладила регулярные поставки на перспективный рынок Саудовской Аравии, расширила поставки в страны Африки.
На мясозаменители возлагали большие надежды. Но в прошлом году спрос на них обрушился. Почему?
В десятых годах XXI века вегетарианцы начали есть мясо, рыбу и яйца. Вернее, их искусственные заменители. Рынок рос быстро. По данным Plant Based Foods Association, в 2019 году продажи веганских продуктов в американских магазинах росли более чем в пять раз быстрее всех остальных. В 2020 году продажи растительного мяса выросли на 45%. Инвесторы ринулись вкладывать деньги в бурно развивающуюся отрасль. Оказалось, поспешили: продажи начали падать как в США, так и в Европе. Почему? Провели множество исследований - от химических до маркетинговых, взвесили все за и против. Основных пунктов за и против оказалось одинаково, но против - увесистее.
Растительное мясо/рыба
- В них меньше жиров, больше клетчатки, фолиевой кислоты, что полезно.
- Срок хранения искусственного мяса вдвое больше.
- Эти продукты стерильны - не содержат бактерий и гормонов.
- Искусственный продукт можно обогатить витаминами и полезными веществами.
- Мясозаменитель далеко не так вкусен и полезен, как естественный продукт.
- Он дороже в два раза, хотя себестоимость и снижается очень быстро.
- Людям для полноценной работы организма необходим белок - при этом животный белок усваивается гораздо лучше растительного.
- На данный момент у ученых нет информации о безопасности искусственных продуктов.
НОВИНКА
Храните яйца в сберегательных банках
Фермеры из Прибайкальского района Бурятии налаживают выпуск консервированных яиц перепелов в стеклянных банках. Производители уверяют: вакуум сохранит все полезные свойства яиц.
НОВОСТРОЙКА
На Тамбовщине поросята вытеснили волков
Максим Егоров
Руководитель Тамбовской области Максим ЕГОРОВ:
«Заявленные компанией инвестпроекты позволят усилить позиции Тамбовской области как продовольственного центра России. Мы уделяем особое внимание работе с инвесторами, которые намерены развиваться вместе с регионом, - для них будут созданы максимально комфортные условия».
Более 15 млрд рублей Группа «Черкизово» инвестировала в экономику Тамбовской области с 2013 года.
2,5 тысячи человек трудятся на ее предприятиях в регионе.
Больше 11,5 млн рублей - объем благотворительной помощи компании Тамбовской области с 2020 года.
Лидер мясной отрасли построит в области новые свинокомплексы.
Крупнейший в России производитель мясной продукции инвестирует 8,5 млрд рублей в строительство новых свинокомплексов на территории Тамбовской области.
Поросят на Тамбовщине станет на 160 тысяч больше.
Проект позволит компании увеличить выпуск свинины более чем на 45 тысяч тонн мяса в год. Об этом договорились исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров с генеральным директором Группы «Черкизово» Сергеем Михайловым во время рабочей встречи.
В Первомайском районе построят четыре площадки откорма на 160 тысяч голов. Сейчас свинокомплексы компании в регионах Центральной России выпускают более 300 тысяч тонн мяса. Кроме того, свыше 4 млрд рублей будет вложено в расширение производства местного комбикормового завода. Планируется, что в 2023 году завод выйдет на объем производства в 60 - 80 тонн кормов в час.