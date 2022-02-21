Цыпленок - птица перелетная

- Куда полетишь, когда вырастешь? - В Китай. - А я в Саудовскую Аравию.

Торговые марки «Петелинка» и «Куриное царство» по итогам 2021 года сохранили лидерство среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров. На-гора выдано 813 тысяч тонн продукции в живом весе, то есть около 13 % от всего промышленного производства мяса птицы в стране. Это следует из рейтинга Национального союза птицеводов. Прирост объемов - 19 тысяч тонн, или 2,4 %.

По экспорту мяса бройлеров черкизовцы занимают второе место среди российских компаний: в 2021 году за рубеж отправлено 62 тысячи тонн продукции. Курятина - основная часть экспорта компании: в 2021 году на нее пришлось более 70% от всех поставок на иностранные рынки. Основным покупателем остается Китай - туда компания поставляет в основном куриные лапы и крылья, очень востребованные на местном рынке. В прошлом году компания также нарастила отгрузки мяса птицы в страны СНГ, наладила регулярные поставки на перспективный рынок Саудовской Аравии, расширила поставки в страны Африки.

Играем в имитацию: плюсы и минусы шашлыка из пробирки

На мясозаменители возлагали большие надежды. Но в прошлом году спрос на них обрушился. Почему?

В десятых годах XXI века вегетарианцы начали есть мясо, рыбу и яйца. Вернее, их искусственные заменители. Рынок рос быстро. По данным Plant Based Foods Association, в 2019 году продажи веганских продуктов в американских магазинах росли более чем в пять раз быстрее всех остальных. В 2020 году продажи растительного мяса выросли на 45%. Инвесторы ринулись вкладывать деньги в бурно развивающуюся отрасль. Оказалось, поспешили: продажи начали падать как в США, так и в Европе. Почему? Провели множество исследований - от химических до маркетинговых, взвесили все за и против. Основных пунктов за и против оказалось одинаково, но против - увесистее.

Растительное мясо/рыба

- В них меньше жиров, больше клетчатки, фолиевой кислоты, что полезно.

- Срок хранения искусственного мяса вдвое больше.

- Эти продукты стерильны - не содержат бактерий и гормонов.

- Искусственный продукт можно обогатить витаминами и полезными веществами.

- Мясозаменитель далеко не так вкусен и полезен, как естественный продукт.

- Он дороже в два раза, хотя себестоимость и снижается очень быстро.

- Людям для полноценной работы организма необходим белок - при этом животный белок усваивается гораздо лучше растительного.

- На данный момент у ученых нет информации о безопасности искусственных продуктов.

НОВИНКА

Храните яйца в сберегательных банках

Фермеры из Прибайкальского района Бурятии налаживают выпуск консервированных яиц перепелов в стеклянных банках. Производители уверяют: вакуум сохранит все полезные свойства яиц.

НОВОСТРОЙКА

На Тамбовщине поросята вытеснили волков

Максим Егоров

Руководитель Тамбовской области Максим ЕГОРОВ:

«Заявленные компанией инвестпроекты позволят усилить позиции Тамбовской области как продовольственного центра России. Мы уделяем особое внимание работе с инвесторами, которые намерены развиваться вместе с регионом, - для них будут созданы максимально комфортные условия».

Более 15 млрд рублей Группа «Черкизово» инвестировала в экономику Тамбовской области с 2013 года.

2,5 тысячи человек трудятся на ее предприятиях в регионе.

Больше 11,5 млн рублей - объем благотворительной помощи компании Тамбовской области с 2020 года.

Лидер мясной отрасли построит в области новые свинокомплексы.

Крупнейший в России производитель мясной продукции инвестирует 8,5 млрд рублей в строительство новых свинокомплексов на территории Тамбовской области.

Поросят на Тамбовщине станет на 160 тысяч больше.

Проект позволит компании увеличить выпуск свинины более чем на 45 тысяч тонн мяса в год. Об этом договорились исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров с генеральным директором Группы «Черкизово» Сергеем Михайловым во время рабочей встречи.

В Первомайском районе построят четыре площадки откорма на 160 тысяч голов. Сейчас свинокомплексы компании в регионах Центральной России выпускают более 300 тысяч тонн мяса. Кроме того, свыше 4 млрд рублей будет вложено в расширение производства местного комбикормового завода. Планируется, что в 2023 году завод выйдет на объем производства в 60 - 80 тонн кормов в час.