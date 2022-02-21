Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 22:00

Цыпленок - птица перелетная

В отличие от остальных пернатых, наши бройлеры улетают не только на юг, но и на восток
Павел ЧЕРНЫШОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
- Куда полетишь, когда вырастешь? - В Китай. - А я в Саудовскую Аравию.

- Куда полетишь, когда вырастешь? - В Китай. - А я в Саудовскую Аравию.

Торговые марки «Петелинка» и «Куриное царство» по итогам 2021 года сохранили лидерство среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров. На-гора выдано 813 тысяч тонн продукции в живом весе, то есть около 13 % от всего промышленного производства мяса птицы в стране. Это следует из рейтинга Национального союза птицеводов. Прирост объемов - 19 тысяч тонн, или 2,4 %.

По экспорту мяса бройлеров черкизовцы занимают второе место среди российских компаний: в 2021 году за рубеж отправлено 62 тысячи тонн продукции. Курятина - основная часть экспорта компании: в 2021 году на нее пришлось более 70% от всех поставок на иностранные рынки. Основным покупателем остается Китай - туда компания поставляет в основном куриные лапы и крылья, очень востребованные на местном рынке. В прошлом году компания также нарастила отгрузки мяса птицы в страны СНГ, наладила регулярные поставки на перспективный рынок Саудовской Аравии, расширила поставки в страны Африки.

Играем в имитацию: плюсы и минусы шашлыка из пробирки

На мясозаменители возлагали большие надежды. Но в прошлом году спрос на них обрушился. Почему?

В десятых годах XXI века вегетарианцы начали есть мясо, рыбу и яйца. Вернее, их искусственные заменители. Рынок рос быстро. По данным Plant Based Foods Association, в 2019 году продажи веганских продуктов в американских магазинах росли более чем в пять раз быстрее всех остальных. В 2020 году продажи растительного мяса выросли на 45%. Инвесторы ринулись вкладывать деньги в бурно развивающуюся отрасль. Оказалось, поспешили: продажи начали падать как в США, так и в Европе. Почему? Провели множество исследований - от химических до маркетинговых, взвесили все за и против. Основных пунктов за и против оказалось одинаково, но против - увесистее.

Растительное мясо/рыба

- В них меньше жиров, больше клетчатки, фолиевой кислоты, что полезно.

- Срок хранения искусственного мяса вдвое больше.

- Эти продукты стерильны - не содержат бактерий и гормонов.

- Искусственный продукт можно обогатить витаминами и полезными веществами.

- Мясозаменитель далеко не так вкусен и полезен, как естественный продукт.

- Он дороже в два раза, хотя себестоимость и снижается очень быстро.

- Людям для полноценной работы организма необходим белок - при этом животный белок усваивается гораздо лучше растительного.

- На данный момент у ученых нет информации о безопасности искусственных продуктов.

НОВИНКА

Храните яйца в сберегательных банках

Фермеры из Прибайкальского района Бурятии налаживают выпуск консервированных яиц перепелов в стеклянных банках. Производители уверяют: вакуум сохранит все полезные свойства яиц.

НОВОСТРОЙКА

На Тамбовщине поросята вытеснили волков

Максим Егоров

Максим Егоров

Руководитель Тамбовской области Максим ЕГОРОВ:

«Заявленные компанией инвестпроекты позволят усилить позиции Тамбовской области как продовольственного центра России. Мы уделяем особое внимание работе с инвесторами, которые намерены развиваться вместе с регионом, - для них будут созданы максимально комфортные условия».

Более 15 млрд рублей Группа «Черкизово» инвестировала в экономику Тамбовской области с 2013 года.

2,5 тысячи человек трудятся на ее предприятиях в регионе.

Больше 11,5 млн рублей - объем благотворительной помощи компании Тамбовской области с 2020 года.

Лидер мясной отрасли построит в области новые свинокомплексы.

Крупнейший в России производитель мясной продукции инвестирует 8,5 млрд рублей в строительство новых свинокомплексов на территории Тамбовской области.

Поросят на Тамбовщине станет на 160 тысяч больше.

Поросят на Тамбовщине станет на 160 тысяч больше.

Проект позволит компании увеличить выпуск свинины более чем на 45 тысяч тонн мяса в год. Об этом договорились исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров с генеральным директором Группы «Черкизово» Сергеем Михайловым во время рабочей встречи.

В Первомайском районе построят четыре площадки откорма на 160 тысяч голов. Сейчас свинокомплексы компании в регионах Центральной России выпускают более 300 тысяч тонн мяса. Кроме того, свыше 4 млрд рублей будет вложено в расширение производства местного комбикормового завода. Планируется, что в 2023 году завод выйдет на объем производства в 60 - 80 тонн кормов в час.

КАРТИНА ДНЯ