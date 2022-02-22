Поддержка необходима детям: москвичи начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В столице в ресурсном центре "Мосволонтер" с 22 февраля начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Фото: Алиса ТИТКО
В столице в ресурсном центре "Мосволонтер" с 22 февраля начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте, будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.
Приезжать сюда можно без предварительной записи. Принятые товары сразу сортируют и в конце дня отправляют в регионы, куда прибывают люди из ДНР и ЛНР.
Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте, будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.
Фото: Алиса ТИТКО
- Вы принимаете помощь только от организаций или от населения?
- От всех. Можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка нужна детям. Для них собираем игрушки, книги и канцелярские товары, - говорит Александр Левит, директор ресурсного центра "Мосволонтер".
- Есть какие-то ограничения?
- Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.
- Быттехнику можно? Утюг, фен?
- Можно. Если в хорошем состоянии, то можем принять и б/у.
Москвичи в первые часы работы пункта принесли макароны, крупы, тушенку, зубную пасту и щетки, книги.
Приезжать сюда можно без предварительной записи.
Фото: Алиса ТИТКО
- Я узнал из новостей, что беженцам нужна помощь. Зашел в магазин и купил немного продуктов. Нужно быть людьми и помогать тем, кто в этом нуждается, - говорит 18-летний москвич Игорь.
В штабе "Мосволонтер" рассказали, что это не единственный пункт сбора. Москвичи могут приехать в ближайший от своего дома или места работы.
- Сбор гуманитарной помощи начат по поручению мэра города Сергея Собянина. В столице стали действовать 12 пунктов. Во всех ведется сбор товаров первой необходимости, продуктов питания с длительным сроком годности, - сказали в штабе "Мосволонтер".
- Чем еще можно помочь?
- По информации нашего штаба в страну прибывает много детей, сейчас как раз у школьников каникулы, важно для них создать дружественную, теплую атмосферу, поэтому мы просим приносить развивающие игры, книги.
Волонтеры информируют людей, которые приходят в пункт сбора помощи. Многие хотят оставить денежную помощь, но наличные тут не принимают, перевод можно сделать на сайте Красного креста (https://www.redcross.ru/blagotvoritelnoe-pozhertvovanie135).
- Мы считаем, что вчерашнее решение президента правильное. И для нас, кто прошел афганскую войну и другие "горячие точки" понятна важность. Сейчас нужно поддержать жителей Донбасса, которые уже восемь лет живут в военной обстановке, - сказал Петр Петров, председатель правления московской региональной организации "Союз ветеранов Афганистана".
Принятые товары сразу сортируют и в конце дня отправляют в регионы, куда прибывают люди из ДНР и ЛНР.
Фото: Алиса ТИТКО
Что можно принести в пункт сбора гуманитарной помощи?
— воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);
— сухое детское питание (смеси);
— продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);
— одноразовую посуду;
— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
— полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
- одежда;
- бытовая химия;
- быттехника,
— детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.
Москвичи начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Фото: Алиса ТИТКО
- Ленинградский проспект, 5 с 1,
- Петрозаводская д.18, к.1,
- Вересковая, 5,
- Фортунатовская, 14,
- 4-й Вешняковский проезд, 1,
- Варшавское шоссе, 76 к 2,
- Винокурова, 2,
- Рублевское шоссе, 81 к 1,
- Маршала Новикова, 5,
- Коровий Вал, 3 с 5,
- Остафьевская, 8 к 2,
- Зеленоград, к239.
При возникновении вопросов можно позвонить по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11.
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