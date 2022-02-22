Поддержка необходима детям: москвичи начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В столице в ресурсном центре "Мосволонтер" с 22 февраля начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Фото: Алиса ТИТКО

В столице в ресурсном центре "Мосволонтер" с 22 февраля начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте, будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.

Приезжать сюда можно без предварительной записи. Принятые товары сразу сортируют и в конце дня отправляют в регионы, куда прибывают люди из ДНР и ЛНР.

Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте, будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00. Фото: Алиса ТИТКО

- Вы принимаете помощь только от организаций или от населения?

- От всех. Можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка нужна детям. Для них собираем игрушки, книги и канцелярские товары, - говорит Александр Левит, директор ресурсного центра "Мосволонтер".

- Есть какие-то ограничения?

- Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

- Быттехнику можно? Утюг, фен?

- Можно. Если в хорошем состоянии, то можем принять и б/у.

Москвичи в первые часы работы пункта принесли макароны, крупы, тушенку, зубную пасту и щетки, книги.

Приезжать сюда можно без предварительной записи. Фото: Алиса ТИТКО

- Я узнал из новостей, что беженцам нужна помощь. Зашел в магазин и купил немного продуктов. Нужно быть людьми и помогать тем, кто в этом нуждается, - говорит 18-летний москвич Игорь.

В штабе "Мосволонтер" рассказали, что это не единственный пункт сбора. Москвичи могут приехать в ближайший от своего дома или места работы.

- Сбор гуманитарной помощи начат по поручению мэра города Сергея Собянина. В столице стали действовать 12 пунктов. Во всех ведется сбор товаров первой необходимости, продуктов питания с длительным сроком годности, - сказали в штабе "Мосволонтер".

- Чем еще можно помочь?

- По информации нашего штаба в страну прибывает много детей, сейчас как раз у школьников каникулы, важно для них создать дружественную, теплую атмосферу, поэтому мы просим приносить развивающие игры, книги.

Волонтеры информируют людей, которые приходят в пункт сбора помощи. Многие хотят оставить денежную помощь, но наличные тут не принимают, перевод можно сделать на сайте Красного креста (https://www.redcross.ru/blagotvoritelnoe-pozhertvovanie135).

- Мы считаем, что вчерашнее решение президента правильное. И для нас, кто прошел афганскую войну и другие "горячие точки" понятна важность. Сейчас нужно поддержать жителей Донбасса, которые уже восемь лет живут в военной обстановке, - сказал Петр Петров, председатель правления московской региональной организации "Союз ветеранов Афганистана".

Принятые товары сразу сортируют и в конце дня отправляют в регионы, куда прибывают люди из ДНР и ЛНР. Фото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Что можно принести в пункт сбора гуманитарной помощи?

— воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);

— сухое детское питание (смеси);

— продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);

— одноразовую посуду;

— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);

— полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);

- одежда;

- бытовая химия;

- быттехника,

— детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Москвичи начали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Фото: Алиса ТИТКО

Пункты приема гуманитарной помощи:

- Ленинградский проспект, 5 с 1,

- Петрозаводская д.18, к.1,

- Вересковая, 5,

- Фортунатовская, 14,

- 4-й Вешняковский проезд, 1,

- Варшавское шоссе, 76 к 2,

- Винокурова, 2,

- Рублевское шоссе, 81 к 1,

- Маршала Новикова, 5,

- Коровий Вал, 3 с 5,

- Остафьевская, 8 к 2,

- Зеленоград, к239.

Важно

При возникновении вопросов можно позвонить по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11.

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