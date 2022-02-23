«Чествуем защитников Отечества»: Молодежь Москвы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Целая батарея ярко-красных гвоздик выросла у памятника Александру Суворову в течение нескольких минут. По моим скромным подсчетам, цветы к памятнику великому русскому полководцу принесли около двухсот парней и девчонок - представителей нескольких столичных молодежных организаций и просто молодых людей, поддержавших красивую акцию.

23 февраля. День защитника Отечества. Суворовская площадь.

- Сегодня мы всей страной отмечаем замечательный праздник - День защитника Отечества, - объяснила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. - И в этот день мы вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину в разные времена, в разные века. В этот день молодежь Москвы в разных частях столицы кладет цветы к памятникам нашим воинам, полководцам, маршалам, героям, воинам-интернационалистам. Мы сегодня здесь, у памятника Александру Васильевичу Суворову, который не проиграл ни одной из шестидесяти битв, в которых принимал участие.

По словам Драгуновой, в акции приняли участие представители многочисленных молодежных организаций, которые действуют в городе.

- В первую очередь это различные волонтерские организации, Студенческий корпус спасателей, волонтерская рота боевого братства, молодые люди из различных культурных и творческих проектов. То есть, совершенно разные ребята, которые решили в этот день прийти сюда и почтить память героя России.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

«СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ БЕЗ ОСТАТКА - ЭТО ДЛЯ МЕНЯ СУВОРОВ»

- Наш проект «Город героев Москва» занимается популяризацией бытового героизма и героев Отечества разных времен, - рассказывает руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов. - Суворов - один из главных героев в истории России.

По речи 20-летнего Андрея Красницкого сразу чувствуется: парень в теме. Вдохновенно так рассказывает, что Александр Васильевич Суворов (1730-1800) в свое время стал основоположником русской военной теории, а также - за боевые заслуги - кавалером всех существовавших тогда в России орденом и семи иностранных.

23-летний Александр Ткишлядзе, держащий в руках букет красных гвоздик, сообщил, что приехал на площадь Суворова вместе с несколькими друзьями.

- Мы пришли возложить к памятнику Суворову, чтобы почтить память наших героических предков, - объясняет молодой человек. - Они отстаивали и сегодня продолжают наши национальные интересы, суверенитет, защищать нашу историю и историческую память. Почему именно сюда приехали? Суворов - по-настоящему великий человек, который вошел в историю как настоящий победитель. У этого человека учились многие выдающиеся русские полководцы, советские маршалы. Его стоит только великий переход через Альпы!

Тот знаменитый переход действительно по сей день является примером выдающегося мужества русских солдат даже для Европы. 1799 год. Россия вместе с союзниками (среди них Австрия, Великобритания, Османская империя, немецкие княжества) участвует в войне против укрепляющихся на континенте французов. Французская армия вторгается на территорию современной Швейцарии и захватывает ее. Союзники пытаются выбить агрессора с чужой земли. Одержав несколько побед, русская армия под командованием Александра Суворова оказывается против крупного французского корпуса, по количеству солдат имеющего трехкратный численный перевес. Чтобы спасти армию, Суворов решается на безумство - переход через занесенные снегом альпийские перевалы. Европейские военные стратеги считали такой маневр самоубийством. Однако Суворов сумел вывести на территорию союзников-австрийцев более 20 тысяч человек. В самой Швейцарии, в местах того легендарного похода, до сих пор стоят памятники русских солдатам.

- Служение своей Родине, России, без остатка - это для меня Суворов, - говорит Александр Ткишлядзе.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

КАК РУССКИЕ СОЛДАТЫ СУВОРОВА ОТБИЛИ У ТУРКОВ СОВРЕМЕННЫЙ УКРАИНСКИЙ ГОРОД

Стоит напомнить, что о еще одном важном для истории нашей страны эпизоде с участием Александра Суворова на днях напомнил Президент России Владимир Путин. Это произошло во время обращения о признании независимости ДНР и ЛНР.

Глава государства рассказывал, что на территории соседней Украины американцы построили морской центр, который по сути становится плацдармом для флота НАТО. А находится он в городе Очаков, который три с половиной века назад у Османской империи отбили именно русские войска, которыми командовал Суворов. При этом турки на тот момент считали свою крепость неприступной, потому что помимо мощной батареи ее охранял со всех сторон охранял и мощнейший гарнизон.

- Напомню, в XVIII веке за этот город сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству, он вошел в состав России, - сказал Владимир Путин. - Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия. Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю.

Президент напомнил, что недавно в Полтаве украинские власти снесли памятник Александру Суворову.

- Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну, тогда будьте последовательны…