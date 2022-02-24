В Орехово-Зуево во время тренировки утонула 6-летняя синхронистка

Юную спортсменку госпитализировали в Орехово-Зуевскую ЦРБ. Фото: Александр ГЛУЗ

Это произошло 23 февраля в подмосковном Орехово-Зуево. В этот день 6-летнюю Катю (имя изменено) родители как обычно привели на тренировку по синхронному плаванию в ФОК "Северный", даже в праздничный день занятие пропускать не стали. Девочка уже больше года посещает секцию и показала хорошие результаты. Но с последнего занятия Катя не вернулась домой, а попала в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи.

Во время выполнения очередного упражнения девочка не вынырнула из воды и пошла ко дну. Тренер бросилась спасать ребёнка. Она вытащила Катю из бассейна и вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Орехово-Зуевскую ЦРБ.

— Бригадой скорой помощи из бассейна ФОК "Северный". после утопления была доставлена 6-летняя пациентка. Она находится в тяжелом состоянии, — сообщил источник kp.ru.

Врачи делают всё возможное, чтобы спасти девочку. Полиция проводит проверку по данному происшествию.