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24 февраля 2022 7:43

В Орехово-Зуево во время тренировки утонула 6-летняя синхронистка

Её спас тренер, сейчас за её жизнь борются врачи
Наталия ЕРОШКИНА
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Юную спортсменку госпитализировали в Орехово-Зуевскую ЦРБ.

Юную спортсменку госпитализировали в Орехово-Зуевскую ЦРБ.

Фото: Александр ГЛУЗ

Это произошло 23 февраля в подмосковном Орехово-Зуево. В этот день 6-летнюю Катю (имя изменено) родители как обычно привели на тренировку по синхронному плаванию в ФОК "Северный", даже в праздничный день занятие пропускать не стали. Девочка уже больше года посещает секцию и показала хорошие результаты. Но с последнего занятия Катя не вернулась домой, а попала в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи.

Во время выполнения очередного упражнения девочка не вынырнула из воды и пошла ко дну. Тренер бросилась спасать ребёнка. Она вытащила Катю из бассейна и вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Орехово-Зуевскую ЦРБ.

— Бригадой скорой помощи из бассейна ФОК "Северный". после утопления была доставлена 6-летняя пациентка. Она находится в тяжелом состоянии, — сообщил источник kp.ru.

Врачи делают всё возможное, чтобы спасти девочку. Полиция проводит проверку по данному происшествию.

ЧППроисшествия: ЧП