Москвичи передали более 23 тысяч товаров и двух тонн продуктов для беженцев из ДНР и ЛНР

Кампания по сбору гуманитарной помощи продолжается Фото: Алиса ТИТКО

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик передали гуманитарную помощь из Москвы - продукты питания, одежду, средства личной гигиены, канцтовары и игрушки. Сбор товаров первой необходимости начался два дня назад по инициативе мэр города Сергея Собянина.

- На данный момент собрали и передали более 23 тысяч разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов, чтобы поддержать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, - рассказали в ресурсном центре «Мосволонтер».

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик передали гуманитарную помощь из Москвы - продукты питания, одежду, средства личной гигиены, канцтовары и игрушки. Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи приносили вещи и продукты в центр «Мосволонтер» на Ленинградском шоссе и в 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Чаще всего неравнодушные жители города приносят продукты питания и детские принадлежности.

- Детям сейчас необходима поддержка, в частности очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики, — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Волонтеры рассказали, что искренняя помощь некоторых москвичей вызывает особую благодарность. Люди приходят целыми семьями.

- Папа с дочкой за один раз на машине привезли сразу около 10 кг товаров: макароны, крупы, чай, сахар, консервы, кукурузные палочки, средства гигиены, игрушки. А еще 12 кукол, которые девочка купила сама для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, - рассказывают в центр «Мосволонтер».

Сбор товаров первой необходимости начался два дня назад по инициативе мэра города Сергея Собянина. Фото: Алиса ТИТКО

Люди, которые приносят в центры продукты и бытовые товары говорят, что беженцам сейчас тяжело и нужно им помогать, чтобы они могли адаптироваться и комфортно жить.

- Сбор гуманитарной помощи продолжается. По-прежнему принимаем только продукты длительного хранения, а одежду, детские товары и другие - только новые, - сказали в центре «Мосволонтер».

Волонтеры рассказали, что искренняя помощь некоторых москвичей вызывает особую благодарность. Фото: Алиса ТИТКО

Что можно принести?

- продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости (подробный список можно посмотреть здесь).

Куда можно привезти гуманитарную помощь?

- штаб «Мосволонтера» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Прием ежедневно с 10.00 до 19.00,

- в 11 окружных центров Московского дома общественных организаций (адреса можно посмотреть здесь).

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