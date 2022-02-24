«Штраф 20 тысяч рублей, арест на 15 суток»: Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях

За организацию несогласованных мероприятий и за участие в них в российских законах предусмотрена ответственность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская прокуратура сообщила, что в соцсетях и различных чатах появились сообщения «с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре Москвы». Разные источники даже называют предполагаемое время и место «сбора».

- Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано, - заявили в ведомстве. - Лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре напоминают, что за организацию несогласованных мероприятий и за участие в них в российских законах предусмотрена ответственность.

Так, участие в несогласованных с властями акциях подпадает под статью ст. 20.2 КоАП РФ. Наказание по ней - денежный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.

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