Медпомощь: качественная и доступная

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт важнейшему этапу строительства – закладке фундамента в основание больничного комплекса в Хотьково Фото: предоставлено пресс-службой

Город Хотьково, входящий в состав Сергиево-Посадского городского округа, - небольшой. Более 28 тысяч человек, если считать с окрестными поселками и селами. При этом местные жители уже давно просили построить новую поликлинику. Прежняя, заложенная много лет назад, слишком мала.

- Если нужен узкий специалист - приходится ездить в Сергиев Посад. А это до часа на общественном транспорте в одну сторону, - рассказывает Дмитрий Акимов. - Да и сами корпуса давно морально устарели. Это бывшее общежитие и деревянные здания, построенные 140 лет назад. Понятно, что какой ремонт ты не делай, изменить что-то кардинально невозможно.

Просьбы жителей услышали. В конце прошлого года в Хотьково начались подготовительные работы. Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству современного больничного комплекса.

«ПО ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ»

- Мы сейчас с вами стоим у здания, которому 140 лет и которое безнадежно устарело, - рассказал журналистам Андрей Воробьёв. - Мы понимаем, что Московская область очень активно развивается, население растет, мы должны успевать с инфраструктурой. Поэтому объекты здравоохранения у нас строятся в разных городских округах, в том числе здесь.

Губернатор отметил, что новая больница будет построена всего за полтора года. Раньше такие объекты возводили в два раза дольше.

- Мы используем все самые современные методики строительства. И я очень благодарен подрядчикам, которые у нас работают. Мы многое перенимаем у Министерства обороны. Их подход к строительству хорошо известен - он подразумевает качество и скорость. Поэтому здесь будут современные госпиталь и поликлиника по всем современным стандартам.

Здешние врачи смогут обслуживать до 450 человек в смену, а в стационаре появятся 60 койкомест. При этом мощности закладываются с учетом роста населения Московской области. Так, если после запуска больница сможет принимать 28 тысяч человек (в том числе 6,5 тысяч детей), то к 2030 году - по прогнозам специалистов - число жителей превысит 33 тысяч человек (в том числе 8 тысяч детей).

Строители возведут три блока: саму поликлинику, клинико-диагностический центр с современной аппаратурой (КТ, УЗИ и прочее), а также стационар. Плюс будет построена и подстанция скорой помощи, которая сможет совершать до 30 выездов в сутки.

Новое здание физмат лицея будет соответствовать самым высоким стандартам Фото: предоставлено пресс-службой

В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОЕКТОВ

Андрей Воробьёв отметил, что новые поликлиники строят в нескольких муниципалитетах. Параллельно обновляется аппаратура действующих больниц.

- Любые исследования, обследования должны быть доступны в разных уголках Подмосковья, - сказал губернатор. - Поэтому больница строится в Хотьково. Такой же современный объект мы заканчиваем в Истре строить. Это все благодаря федеральной поддержке, в рамках президентского проекта и региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

В новом комплексе для жителей Хотьково будет доступен рентген, а также функциональная, эндоскопическая, стоматологическая диагностика. На треть будет увеличен и штат. Если сейчас в городской больнице работают 70 медиков, после запуска комплекса их будет около 100.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Подмосковье, как и в целом по стране, есть дефицит медицинских работников. Область решает эту проблему через мощную программу поддержки врачей. Благодаря этому лучшие специалисты едут в Московскую область из других регионов.

- В частности, у нас компенсация за аренду жилья полностью, если ты приехал жить и работать в Подмосковье, - объяснил губернатор. - Мы ищем врачей постоянно и для амбулаторного, и для первичного звена, и для стационаров. Сейчас у нас в Московской области более 25 тысячи врачей и в два раза больше среднего персонала. Но, опять же, область растет, объекты новые появляются, должны быть новые стандарты медицинского обслуживания. Мы стараемся модернизировать систему здравоохранения, чтобы она соответствовала запросам населения.

В новом образовательном центре людей с инвалидностью будет опекать до 35 лет Фото: предоставлено пресс-службой

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трамплин для одаренных детей

В Сергиевом Посаде Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство нового здания физико-математического лицея на Хотьковской улице. В августе прошлого года здесь была заложена одна из 25 «капсул времени». Здесь учатся одаренные дети, многие из которых в будущем наверняка станут учеными и принесут стране пользу. Однако в старом здании не хватает актового и спортивного зала - физкультурой дети физ-мата вынуждены заниматься в соседней школе.

Стройка нового корпуса была запущена в декабре 2021-го. 1 сентября 2023-го он уже примет первых учеников.

Общаясь с родителями детей, Андрей Воробьёв напомнил историю лицея. В 1990 году у истоков его создания стоял неравнодушный педагог, заслуженный учитель России Вячеслав Сухов. Сам он, к сожалению, скончался в 2018 году. Теперь же лицей предложено назвать его именем.

- Многие выпускники созданного Вячеславом Григорьевичем лицея поступают в лучшие вузы страны, - отметил губернатор. - Но лицей был очень маленький и обучение там велось лишь с 8 класса. Сейчас мы этот проект расширили - будет школа на 525 мест (сейчас лишь 160, - Авт.), соответствующая всем стандартам. Дети будут учиться, начиная с 5 класса.

- Техническое образование - это основа, - рассказывает Зоя Новикова, мама одной из учениц лицея. - Я думаю, что моя дочь в старших классах выберет программирование. Осталось дождаться, когда корпус будет достроен и наши дети пойдут учиться в новое красивое здание.

КСТАТИ

Не просто выпустить, а дать дорогу в жизнь!

А еще в Сергиевом Посаде с сентября прошлого года строят социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов - на базе «особенного» семейного центра. Андрей Воробьёв лично поблагодарил за многолетнюю работу директора центра Галину Епифанову.

- Галина Константиновна - это человек, который очень вдохновляет своих воспитанников, помогает детям, которые не слышат и не видят, - сказал губернатор. - Сейчас этот семейный центр для ребят от 3 до 18 лет. Но наша задача - когда ребенку исполнилось 18 лет, также ему оказать поддержку, научить его каким-то профессиям, чтобы он адаптировался в жизни. Это дети с тяжелыми заболеваниями, мы должны быть рядом. Поэтому мы вместе с федеральным Правительством президентское поручение выполняем. Здесь будет построено 17 тысяч квадратных метров уникальных площадей. Этот большой проект, очень важный, мы откроем в конце 2023 года.

Стоит отметить: людей с инвалидностью в новом образовательном центре будет опекать до 35 лет. Аналогов таких проектов в России нет.