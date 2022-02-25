Войну помнит и читает стихи: в Орехово-Зуево готовятся к чествованию 100-летнего ветерана ВОВ

За плечами ветерана – вся война. Анатолий Иванович защищал Москву, Сталинград, Рязань, Киев, Коростень, дошел до Калининграда Фото: Личный архив

Он прошел всю Великую Отечественную войну – от Москвы до Калининграда. Он пережил все ужасы, вернулся к мирной жизни и создал счастливую семью. Появились дети и внуки, которые гордятся его боевыми подвигами. Это все об Анатолии Виноградове, которому 2 марта исполнится 100 лет.

- Мы ведем подготовку к чествованию 100-летнего юбиляра – участника Великой Отечественной войны – Анатолия Ивановича Виноградова. Он состоит на учете в военном комиссариате Орехово-Зуевского округа Московской области, - рассказали kp.ru в военном комиссариате Орехово-Зуевского округа Московской области.

- Каким будет чествование?

- Нами запланировано поздравление с участием оркестра, прохождение военнослужащими торжественным маршем под окнами ветерана, проведение концерта на импровизированной сцене на базе ЗИЛ-131. Также придут юнармейцы.

Снаряд разорвался, ребята потом откопали

Ветеран Анатолий Виноградов помнит войну в мельчайших деталях. Воспоминаниями о тех страшных годах он делится со всеми, кто интересуется историей. Постоянными гостями стали курсанты, студенты и железнодорожники. Последние не спроста - без малого 20 лет Анатолий Иванович работал на железнодорожной станции Орехово-Зуево. Это уже было мирное время.

- На пенсию он вышел в 1993 году. А мы постоянно навещаем нашего дорогого ветерана, - рассказывает специалист профсоюзной первички линейных станций горьковского направления Ольга Бученова. – В одну из последних встреч Анатолий Иванович прочитал нам стихотворение о медсестрах военных лет, которое он назвал «Ромашка».

Он пережил все ужасы, вернулся к мирной жизни и создал счастливую семью Фото: Личный архив

За плечами ветерана – вся война. Анатолий Иванович защищал Москву, Сталинград, Рязань, Киев, Коростень, дошел до Калининграда. О подвигах отца сейчас говорят его взрослые дети - Владимир и Наталья, вслед за ними внуки – Сергей и Юрий. Подрастают правнучки – Светлана, Екатерина и Альбина.

- Отец и сейчас чувствует себя прекрасно, - рассказывает Владимир Виноградов, сын ветерана. - Я на днях поздравлял его с Днем советской армии и военно-морского флота (а служил и он, и я), так папа отвечал на поздравления, читал стихи всем, кто его поздравляет. Память у него отличная, он всех помнит, все события. К нему приходили малогвардейцы, принесли цветы. Папа общается с детьми, говорит, что хорошие ребята.

- А о чем они спрашивают? Что интересует молодежь?

- Спрашивают, как воевал, как Сталинград защищал, как присягу принимал в 1942 году. Папа же тогда был только курсантом. Он в Сталинграде оказался по направлению из Омского военного училища. Приехали защищать Сталинград 1600 человек.

На войне Анатолий Иванович оказался 18-летним парнем. В начале 1942 года он освоил 37-миллиметровую зенитную пушку-полуавтомат и другую артиллерийскую технику, а осенью вместе с другими курсантами был отправлен на теплоходе по Волге на защиту Сталинграда. Там и получил свою первую медаль за оборону города.

- В Сталинграде отец получил ранение. Он рассказывал, что услышал гул бомбы, но успел в окоп прыгнуть, снаряд разорвался. Его контузило, ребята откопали. После госпиталя потом были страшные бои на Украине, в Белоруссии. За страшные бои был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги», - рассказывает Владимир Виноградов, сын ветерана.

По стопам отца

После войны Анатолий Виноградов еще долгие годы служил в Баку, потом был переведен в Орехово-Зуевский район, где раньше стояла ракетная дивизия. И только в 1974 году он перешел на другую работу - на железнодорожную станцию Орехово-Зуево.

- Получается, что отец прослужил в Советской армии ровно 33 года, дослужился до командира зенитно-ракетного дивизиона, подполковником стал. А когда уволился из армии и перешел на железную дорогу начальником склада гражданской обороны. Без малого 20 лет проработал, - рассказывает Владимир Виноградом.

- А вы пошли по стопам отца?

- Можно так сказать. Закончил Энгельское зенитно-ракетное командное училище. Папа - по зенитной артиллерии, а я - в ракетных частях служил. И тоже дослужился до подполковника, уволился в 1994 году.

- Как планируете поздравлять отца 2 марта?

- Нам бы хотелось позвать много гостей. Звонят многие желающие, кто хотел бы приехать. Не вопрос накрыть стол. Но из-за пандемии боимся, чтобы не заразить отца. Вирусы все еще летают. Поэтому мы решили, что будем принимать подарки, звонки. В этот раз так. Дай Бог будут другие обстоятельства и тогда сможем иначе планировать празднования.