Рафик Загрутдинов: Реновация подняла планку комфорта в городе

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы.

В этом году программа реновации жилья отмечает пять лет. Несмотря на пандемию, расселение и снос пятиэтажек в городе продолжаются и даже ускоряются. Подробнее об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава столичного Депстроя.

БОЛЬШЕ УДОБСТВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

- Рафик Равилович, как изменилась программа за прошедшие пять лет? Удается ли выполнять все, что запланировано?

- На старте реновации мы прекрасно понимали ее объем, а также масштаб финансовой и социальной нагрузки. По плану до 2032 года должно быть построено более 40 миллионов квадратных метров. А снести надо порядка 16,4 миллионов «квадратов», то есть 5175 домов. Только представьте, в плотно застроенном городе 5175 старых домов – это миллион жителей. Мы прошли самый тяжелый этап – организационные мероприятия. За эти пять лет создана целая система, которая в себя включает: закон о статусе столицы и целый ряд других нормативных документов. Кроме этого, проведены архитектурные конкурсы, утверждены этапы и сроки переселения. Программа выполняется по графику и даже с опережением. Даже пандемия не сорвала намеченные планы. 185 жилых домов мы уже ввели в эксплуатацию с начала программы, более 47 тысяч человек уже переселили. Причем в прошлом году нам удалось с опережение планов переселить жителей - на 6 тысяч человек больше, чем мы планировали. В прошлом году мы ввели более 1,2 миллиона квадратных метров. Ежегодно темпы ввода будет только расти.

- Что ещё заставляет вас ускоряться?

В ходе реализации программы у нас появляются новые подходы. Благодаря принятому федеральному закону о комплексном развитии территорий (КРТ) мы рассматриваем новые площадки и ищем варианты, как ускорить реализацию программы реновации. Не менее важны и просьбы жителей. Нам за 5 лет удалось создать систему, которая позволяет услышать каждого жителя. На первых этажах жилых домов мы размещаем Центры информирования населения, куда любой человек может прийти, как в МФЦ, и ему помогут – с документами, с переездом.

Кроме этого, стройка – это определенные неудобства для жителей. Мы стараемся максимально ускориться, чтобы снизить дискомфорт.

Знаете, когда реализация программы только начиналась, некоторые жители относились к ней с опаской. Волновало их всё: и качество работ, и место переселения, и планировка в домах, и прилегающая территория, в общем, вопросов было много. Но постепенно недоверие сменилось на прямо противоположное мнение. Я считаю, что это одна из самых высоких оценок этой действительно уникальной программы, равной которой на сегодняшний день нет ни в одном городе мира. Причём, обратите внимание, мы говорим не только про жилье. Программа практически полностью меняет всю социальную инфраструктуру: школы, садики, объекты культуры, спорта.

ДАЖЕ СТЕНЫ ПОМОГАЮТ ЭКОНОМИТЬ НА КВАРТПЛАТЕ

- Удаётся ли сократить сроки строительства, и если да, то за счёт чего? И как это отражается на качестве? Это волнует нас ещё и потому, что сегодня на стройплощадках реновации используются материалы практически только отечественного производства. А в памяти многих импортные материалы традиционно считаются более качественными.

- Вот именно, что традиционно. На самом деле, наша строительная отрасль уже давно использует материалы отечественного производства, которые более чем конкурентоспособны на мировом рынке. Прежние установки относительно того, что отечественная продукция хуже, давно канула в Лету. Более того, в программе реновации за качеством и материалов, и строительства начинают следить задолго до того, как приступают к активным работам. Все проекты зданий сначала проходят экспертизу. Проект проверяется на соответствие всем строительным нормам, подтверждается его безопасность и надежность, оценивается смета. Затем в специальной лаборатории проводят испытания материалов.

Благодаря новым технологиям повышается и качество, и скорость строительства. Мы активно работаем над повышением производительности труда. Например, раньше самыми сложными и затратными по времени работами были сборка фасадов и сантехкабин. Теперь на заводах делают наружные навесные панели уже с фасадом. Это сокращает сроки монтажа и улучшает качество. Так же, полностью готовые, приходят на стройплощадку блоки «ванная-туалет». Вплоть до того, что там может быть даже плитка уложена, установлены полотенцесушитель, зеркало. Общедомовые стояки тоже целиком изготавливаются на заводе. Потом собираем их, как «Лего», между этажами.

В последнее время появилось много новых отделочных материалов, которые применяются на стройках реновации и отвечают всем требованиям проекта. Зачастую дома по реновации по уровню исполнения оказываются даже лучше, чем коммерческие дома, которые возводят частные застройщики, поскольку выигрывают и внешне, и внутренне.

- А конкретно, в чем отличие?

- Это совершенно новые здания, которые в целом подняли в городе планку комфорта проживания. Большое внимание при этом уделяется вопросу энергоэффективности. Квартиры для участников реновации по этому показателю соответствуют самым современным требованиям. У наружных стен и окон в старых пятиэтажках высокие теплопотери. В новых зданиях – у нас все окна с энергосберегающими стеклопакетами. В каждой квартире – счетчики расхода горячей и холодной воды, а также двухтарифного учета электроэнергии. С помощью системы «умного дома» приборы передают данные в единую диспетчерскую. Такая техника, безусловно, позволяет сократить и время, и траты на оплату коммунальных услуг.

В новых домах также появились специальные конструкции для упрощённой установки кондиционеров и сплит-систем, которые не испортят фасад. Если говорить о безопасности, то в здании везде стоят датчики задымляемости, передающие в случае опасности сигнал в диспетчерский пункт. Входы в подъезды, домофоны, лифтовые холлы и лифты оборудованы тревожными кнопками, системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и видеонаблюдения.

Для маломобильных людей предусмотрены специальные квартиры. В них увеличена ширина проемов, установлена специальная сантехника, электрощитки, дверные глазки на уровне глаз, отсутствуют порожки. Кстати, и вход в дом делаем на уровне земли, без лестниц, что также удобно для передвижения маломобильных людей и родителей с маленькими детьми.

ДВОРЫ БЕЗ МАШИН

- Вокруг новостроек тоже будет «умный город»?

- Конечно, во время благоустройства мы также используем новые технологии. И дело не только в современных высококлассных отделочных материалах. Мы создаем совершенно новую инфраструктуру: активно используем технологии «Смарт-стандарта», устанавливаем современные детские площадки, площадки для отдыха и занятий спортом, выполняем благоустройство и озеленение. На первых этажах зданий размещаются необходимые для жителей сервисы: магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные учреждения. Т.е., мы исходим из задачи, которую поставил перед нами мэр, Сергей Семёнович Собянин – городская среда должна быть уютной и комфортной для жителей.

Помимо этого, мы реновируем инженерные сети в каждом обновляемом квартале и даже в соседних с ними районах. Программы строительства дорог, метро, реконструкции улиц тоже увязываются с реновацией.

- А как отражается на экономике города строительство и снос в районах реновации?

- Помимо того, что жители по программе реновации получают новые квартиры и новую комфортную среду, мы наблюдаем позитивную динамику изменения капитализации квартир - в новостройках реновации по сравнению с жильем в домах-участниках, по нашим оценкам, она составляет 20-30%, в зависимости от района. Предприниматели тоже получают прибыль. Новоселы, переезжая в новые квартиры, стараются заменить мебель, бытовую технику. Спрос растет, бизнес набирает обороты, платит налоги, а, следовательно, растут и доходы города. В кварталах реновации развивается инфраструктура, открываются новые кафе, рестораны, зоны отдыха. Люди чаще гуляют, развлекаются. В том числе и это двигает экономику.

- Много ли желающих заплатить за «лишние» метры при переселении и расширить свою квартиру?

- Интерес москвичей к покупке большей жилплощади учитывается уже во время проектирования новостроек. Многие жители пятиэтажек задумываются о докупке еще до того момента, как начался переезд. На сегодня в Московский фонд реновации уже подано 1579 заявок на покупку дополнительных «квадратов» в новых домах. Всего заключено 1480 договоров. К примеру, семья получает при переезде «двушку». При желании она может со скидкой 10 % докупить метры до «трешки» в этом же доме. Но не более 100 квадратных метров. Такая льгота сохраняется в течение двух лет со дня начала переселения. Если на одну квартиру претендуют более двух участников программы, то проводится аукцион. Это происходит довольно часто, поскольку желающих много.

НОУ-ХАУ

В ближайшее время в столице проведут эксперимент по созданию тестового модульного дома. Он может стать прообразом новой серии для строительства жилья по реновации.

- Дом-конструктор будут собирать прямо на стройплощадке из квартир, которые сошли с конвейера, – сообщил Рафик Загрутдинов. – Новая технология не ограничит участников программы в выборе планировок квартир и не приведет к появлению районов однообразной застройки.

Квартиры, по сути, будут производиться на заводском конвейере и доставляться на площадку в готовности 97%. Это существенно сокращает сроки строительства. Плюсы технологии очевидны – хорошее качество, высокая степень заводской готовности, ускорение работ за счет уменьшения числа операций на площадке.

Если качество тестового модульного дома устроит городские власти, строительство таких ЖК-конструкторов включат в программу реновации.

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ В ЦИФРАХ:

- 5175 старых домов расселят до 2032 года;

- более 47 тысяч человек уже получили новые квартиры;

- 84 расселенных дома полностью разобрали по технологии «умный снос». Из них в прошлом году снесена половина от общего объема – 40 зданий. К концу 2022 года этот показатель увеличится до 130-140 домов в зависимости от темпов переселения;

- 185 жилых многоэтажек построили в разных районах реновации;

- порядка 400 домов проектируются и строятся;

- 534 стартовые площадки подобраны для будущих квартир новоселов;

- порядка 80 домов жилой площадью 1,2 миллиона кв. м. или более 20 тысяч квартир сдадут в 2022 году;

- до конца 2024 года в новое жилье должны переехать ещё более 170 тысяч москвичей в более чем 290 домов.

(по данным Департамента строительства Москвы на февраль 2022 г.)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Свои вопросы и предложения участники программы могут отправить в единый контактный центр Стройкомплекса Москвы:

- по телефону «горячей линии» – (499) 401-01-01, в будни с 8.00 до 20.00;

- по электронной почте: help@str.mos.ru.

Для тех, чей переезд уже стартовал, также работают более 50 центров информирования по переселению (их адреса и телефоны – на сайте Московского фонда реновации.