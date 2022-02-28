Москва собирает гуманитарную помощь беженцам из Луганска и Донбасса

Столица присоединилась к сбору помощи для жителей ДНР и ЛНР. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство «Москва»

Не бывает чужой беды. Особенно если это касается беженцев из Донбасса и Луганска. Благотворительные организации Москвы присоединились к сбору помощи для жителей республик, которые были вынуждены бежать в Россию. 24 февраля руководители и волонтеры благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» показали, как организован сбор гуманитарной помощи для семей из народных республик, а также детям, которым необходимо лечение.

«ПРОСЬБЫ СЛЫШИМ ПОСТОЯННО»

Напомним, международная благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. Организация оказывает помощь бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, а также организация известна своей помощью жителям Донбасса. Доктор Лиза лично вывозила тяжелобольных и раненых детей на лечение в Россию. За последние восемь лет поддержку организации получили более 800 детей из ДНР и ЛНР. В 2022 году количество нуждающихся в такой помощи возросло многократно. С территории Донбасса планируется эвакуация около двух тысяч тяжелобольных детей. Помимо детей, всесторонняя поддержка требуется и членам их семей.

«Просьбы слышим постоянно. Это и оплата лечения, и оплата обследований, и приобретение лекарственных препаратов, - отметила президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. - Но сейчас ситуация особенно острая. Нуждающихся в разы больше, чем это было раньше. Пришло время объединяться».

...Коридор и оконные проемы завалены коробками и пакетами. На некоторых написано: «макароны», «сахар», «юбки», «школьная форма», «тонкие колготки»… Мы находимся в офисе благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», которая выступила хабом по сбору помощи для беженцев от других благотворительных фондов Москвы. В офис благотворительной организации везут продукты, средства перевязки, средства гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь и средства первой необходимости.

«Вчера узнали, что именно требуется, - сегодня мы уже здесь, - отметила директор центра помощи и развития «ОкВеан» Оксана Челмодеева, вынимая коробки с вещами и продуктами из машины. - Мы постоянно оказываем помощь всем социальным слоям населения: пенсионерам, инвалидам, одиноким людям, малоимущим, детским домам и приютам. Два года назад я лично отвозила гуманитарную помощь в Донецк».

ПОСТУПИЛО УЖЕ БОЛЕЕ 4 ТОНН ПРОДУКТОВ

В Москве также продолжают работу специально открытые пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР (подробности - на сайте добро.рф), а головной пункт находится на Ленинградском шоссе - в штабе по приему гуманитарной помощи ресурсного центра «Мосволонтер».

«На текущий момент от жителей города поступило уже более 43 тысяч различных товаров, - рассказывает директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. - Это более 4 тонн продуктов, 1200 литров воды. В основном люди несут продукты питания длительного хранения, канцтовары, постельное белье, средства личной гигиены, детские товары и игрушки».

По вещам и продуктам, которые принимают в качестве гумпомощи, есть нехитрые правила. Все товары должны быть не вскрытыми, не бывшими в употреблении. Одежда или обувь - исключительно с этикетками. Продукты питания - обязательно с неистекшим сроком хранения не меньше 90 дней на момент приема. Это важно, чтобы вся гумпомощь успела доехать до своих адресатов.

ВАЖНО

Куда обращаться?

Международная благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» выступила партнером благотворительного сервиса mos.ru. На сервисе представлена программа организации «Поможем беженцам из Донбасса». Собранные деньги пойдут на оплату проезда до временных пунктов размещения в России, на приобретение лекарств, товаров медицинского назначения, оплату медицинских услуг и питания.

Сделать пожертвование могут физлица в разделе «Мои платежи», а также в разделе «Благотворительность» на портале mos.ru. Для авторизованных пользователей есть возможность настроить регулярные пожертвования. Также благотворительный сервис доступен в официальном мобильном приложении портала mos.ru «Моя Москва» (в разделе «Мои платежи»). Под списком счетов расположен блок «Благотворительность с mos.ru».

Кроме того, сбор проходит в центре «Мосволонтер» и 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Штаб «Мосволонтера» располагается по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Принести товары и продукты можно ежедневно с 10.00 до 19.00. Также обратиться можно в окружные центры.