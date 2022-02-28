В Дмитрове ревнивый пенсионер отстрелил ногу жене

Пострадавшая была госпитализирована в областную больницу с диагнозом огнестрельное ранение левой стопы и открытый перелом левой голени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жуткая история произошла накануне днем, 27 февраля, в подмосковном Дмитрове. Врачи скорой помощи приехали на вызов в одну из квартир на улице Космонавтов, где проживают 67-летний пенсионер Иван К.* и его супруга, 66-летняя Ирина К.* В квартире медики нашли окровавленную женщину с огнестрельным ранением и открытым переломом ноги.

Пострадавшую срочно госпитализировали, а информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Прибывшая на место происшествие оперативная группа установила, что в этот день мужчина приревновал свою супругу к другому. Разгорелась ссора, во время которой пожилой «Отелло» схватил охотничье ружье и выстрелил в ногу своей жене.

«Пострадавшая 66-летняя Ирина К.* была госпитализирована в областную больницу с диагнозом огнестрельное ранение левой стопы и открытый перелом левой голени. Врачи борются за здоровье женщины и пытаются спасти ей ногу», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящий момент пожилой ревнивец задержан, с ним работают следователи. Оперативникам предстоит выяснить все детали произошедшего. Известно, что ружье у мужчины находилось законно, он имел соответствующее разрешение истекающее в апреле этого года.

* Имена изменены